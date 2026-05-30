El fin del monopolio de la leña: el carbón de coco que desploma los costos energéticos en el mercado africano

El material se produce utilizando las cáscaras sobrantes de la industria cocotera, que son carbonizadas y compactadas en briquetas. A diferencia del carbón vegetal tradicional, estas briquetas generan menos humo, duran más tiempo encendidas y alcanzan temperaturas más estables. Esa combinación las convirtió en una opción atractiva para hogares, pequeños comercios y sectores industriales que buscan reducir gastos energéticos sin depender exclusivamente de la madera.

EEn varias regiones africanas, especialmente en zonas costeras donde existe producción de coco, el carbón elaborado con cáscaras comenzó a competir directamente con la leña y el carbón vegetal convencional. La razón principal es económica: las briquetas pueden mantener el calor durante más tiempo utilizando menor cantidad de material, lo que reduce el consumo diario y abarata el costo operativo para familias y negocios.

Carbon de coco (1)

La revolución de las cáscaras: Cómo el coco está quebrando el precio del carbón vegetal en África

Además, al aprovechar residuos agrícolas, el sistema disminuye desperdicios y crea nuevas cadenas de valor locales. Estudios recientes muestran que el mercado global del carbón de coco mantiene un crecimiento acelerado impulsado por aplicaciones energéticas e industriales.

La expansión también está vinculada al auge de los biocombustibles y del biochar, un material derivado de biomasa que gana relevancia en mercados energéticos por sus menores emisiones y costos competitivos. Investigaciones internacionales identifican a África subsahariana como una de las regiones con menores costos potenciales para producir biochar y combustibles derivados de biomasa, gracias a la disponibilidad de residuos agrícolas y recursos naturales.

Sin embargo, el fenómeno no está libre de tensiones. El crecimiento de la demanda global elevó fuertemente los precios internacionales del carbón de cáscara de coco durante 2025, especialmente por la expansión de industrias vinculadas al carbón activado y la purificación industrial. Aun así, para muchos mercados africanos el producto continúa siendo competitivo frente al costo creciente de la leña y del carbón vegetal tradicional, especialmente en ciudades donde el transporte de madera se volvió cada vez más caro.