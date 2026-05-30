Descubren una piedra misteriosa en su jardín: era un tesoro arqueológico

casa nueva orleans La casa en la que se realizó el impresionante descubrimiento.

El examen científico determinó el descubrimiento de una placa funeraria auténtica correspondiente al Imperio Romano, confeccionada hace aproximadamente diecinueve siglos.

El misterioso pasado del descubrimiento

La inscripción grabada en la piedra conmemoraba a Sextus Congenius Verus, un soldado fallecido a los cuarenta y dos años tras cumplir más de dos décadas de servicio militar. El monumento funerario resultó registrado a comienzos del siglo pasado en un museo arqueológico de Italia.

Sin embargo, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial dañaron el edificio y provocaron la pérdida de numerosas piezas.

El traslado del elemento histórico desde Europa hasta el patio de la residencia americana mantuvo detalles singulares. Las investigaciones revelaron que un soldado estadounidense destinado en territorio italiano durante el conflicto bélico conservó el objeto como recuerdo familiar.

Décadas después, una descendiente de ese militar heredó la reliquia y la colocó en la tierra al mudarse de vivienda.