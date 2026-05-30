Las tareas de remodelación en un espacio verde suelen deparar sorpresas comunes, pero el descubrimiento de un matrimonio cambió la rutina por completo. Una antropóloga y su esposo observaron un bloque de mármol semienterrado en la maleza de su hogar en Nueva Orleans.
Descubren una piedra misteriosa en su jardín: era un tesoro arqueológico
Una pareja en Estados Unidos hizo el descubrimiento de una lápida romana original enterrada en el patio de su vivienda
El objeto contenía inscripciones grabadas en latín que despertaron alarmas sobre la presencia de una antigua tumba.
Los residentes decidieron contactar a especialistas universitarios para analizar la pieza. Los expertos descifraron las palabras iniciales que hacían referencia a los espíritus de los difuntos.
El examen científico determinó el descubrimiento de una placa funeraria auténtica correspondiente al Imperio Romano, confeccionada hace aproximadamente diecinueve siglos.
El misterioso pasado del descubrimiento
La inscripción grabada en la piedra conmemoraba a Sextus Congenius Verus, un soldado fallecido a los cuarenta y dos años tras cumplir más de dos décadas de servicio militar. El monumento funerario resultó registrado a comienzos del siglo pasado en un museo arqueológico de Italia.
Sin embargo, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial dañaron el edificio y provocaron la pérdida de numerosas piezas.
El traslado del elemento histórico desde Europa hasta el patio de la residencia americana mantuvo detalles singulares. Las investigaciones revelaron que un soldado estadounidense destinado en territorio italiano durante el conflicto bélico conservó el objeto como recuerdo familiar.
Décadas después, una descendiente de ese militar heredó la reliquia y la colocó en la tierra al mudarse de vivienda.