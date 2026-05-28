Triniita

Descubren una sustancia desconocida creada durante la primera explosión nuclear de la historia

La investigación, titulada “Síntesis en desequilibrio extremo de un clatrato de Ca-Cu-Si durante la prueba nuclear Trinity”, se centra en la llamada trinitita, el vidrio verde que se formó sobre la arena del desierto tras la explosión nuclear de 1945. El descubrimiento fue precisamente dentro de diminutas gotas metálicas atrapadas en ese material donde los investigadores descubrieron esta novedosa estructura cristalina.

Se trata de un clatrato de calcio, cobre y silicio que nunca antes había sido observado ni en procesos naturales ni como compuesto sintético desarrollado en laboratorio. Los clatratos son materiales de enorme interés tecnológico debido a su estructura en forma de jaula, capaz de atrapar átomos y moléculas en su interior.

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Los beneficios de este descubrimiento

Esa particularidad les otorga propiedades únicas que actualmente son estudiadas para múltiples aplicaciones, desde sistemas de conversión energética y materiales termoeléctricos capaces de transformar calor en electricidad, hasta el desarrollo de nuevos semiconductores y tecnologías de almacenamiento de gas e hidrógeno.

El hecho de que este nuevo clatrato se haya formado espontáneamente durante una explosión nuclear demuestra que las condiciones extremas de temperatura y presión pueden generar materiales completamente nuevos, imposibles de obtener mediante métodos convencionales.

El descubrimiento resulta aún más impactante porque no es la primera vez que la prueba Trinity produce materiales desconocidos para la ciencia. Hace algunos años, el mismo equipo liderado por Luca Bindi ya había documentado la formación de un raro cuasicristal rico en silicio originado durante aquella detonación histórica.