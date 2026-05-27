Descubren y subastan un Porsche escondido hace 45 años: motor original, 62.000 km y una historia de película

Se trata de una de las versiones más buscadas del Porsche 356 B, correspondiente al último período de producción de esa generación. Equipaba un motor bóxer de cuatro cilindros y 1.6 litros refrigerado por aire, capaz de desarrollar 90 CV, una potencia destacada para comienzos de los años 60.

Más allá del descubrimiento: un auto con pasado familiar y una historia digna del cine

La documentación presentada por la subastadora revela que el auto fue entregado originalmente en Suiza y patentado por primera vez en julio de 1963. A comienzos de la década del 70 pasó a manos de quien terminaría siendo su último dueño, según publica La Nación.

auto 4 El interior del Porsche que encontraron escondido en un granero. Una reliquia. Foto: Daniel Reinhard

Lejos de quedar guardado como pieza de colección, el Porsche tuvo uso cotidiano. Incluso, según consta en registros de mantenimiento iniciados en agosto de 1977, llegó a utilizarse como auto de bodas. Hacia fines de 1976, el propietario reacondicionó el motor y repintó la carrocería en el color verde que aún conserva.

La última anotación del historial aparece a fines de 1981, cuando el odómetro marcaba 62.420 kilómetros. Poco después, el deportivo fue estacionado dentro de un granero y nunca más volvió a circular.

auto 5 Dentro del Porsche encontraron de todo. Foto: Daniel Reinhard

Tras la muerte de su dueño, los herederos descubrieron el vehículo y organizaron su recuperación en marzo de 2026. Según Oldtimer Galerie, conserva su motor original y buena parte de sus componentes de época, un aspecto especialmente valorado dentro del mercado de clásicos.

La casa de subastas estima que podría venderse entre 30.000 y 40.000 euros. Sin embargo, especialistas creen que la cifra podría dispararse por la rareza del modelo y el atractivo que despiertan los llamados “barn finds”, los míticos autos olvidados que reaparecen décadas después convertidos en verdaderas cápsulas del tiempo.