Descubren rastros de una "cerveza" de 4500 años atrás

alcohol estudio

Al menos nueve de las vasijas analizadas contenían fluidos que guardaban similitudes con la cerveza moderna o con mezclas fermentadas complejas parecidas al grog nórdico. Las pruebas químicas ubicaron este consumo en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. El hallazgo modificó los conocimientos previos sobre el procesamiento de granos en esa región particular de Europa.

Los contactos que reveló el descubrimiento

La presencia de trigo y cebada llamó la atención del equipo porque los indicios más viejos de cultivo local de cereales pertenecían a una época posterior. Los autores plantearon la posibilidad de que las materias primas llegaran desde zonas con una agricultura más desarrollada. Aquella situación reflejó una red de intercambios comerciales activos entre diferentes comunidades vecinas.

Los investigadores señalaron que estas sustancias alcohólicas cumplían un rol relevante en las ceremonias funerarias y en los eventos sociales de los antiguos pobladores. Una vasija de una cultura posterior también presentó compuestos similares.