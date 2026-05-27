Un reciente descubrimiento de los expertos de la Universidad de Varsovia y de la Universidad Tecnológica de Lodz identificó vestigios químicos de una bebida fermentada en vasijas de cerámica de la cultura de los vasos campaniformes. El hallazgo ocurrió en el noreste de Polonia, una zona donde no existían registros tan antiguos de este tipo de producción.
Descubren rastros de una "cerveza" de 4500 años atrás
Un grupo de científicos identificó los restos arqueológicos de bebidas alcohólicas fermentadas más antiguos de una región europea
Los análisis se concentraron en fragmentos de trece vasijas cerámicas que procedían de los sitios arqueológicos de Supral y Skrzeszew. Según los responsables de la investigación, estos recipientes estaban vinculados a prácticas rituales. El estudio de los materiales permitió detectar compuestos orgánicos preservados durante miles de años en la estructura de la cerámica.
Origen de la bebida
Los científicos detectaron la presencia de ácidos láctico, acético y azelaico. Estos elementos aparecen de forma natural en cereales como el trigo y la cebada. Los análisis también mostraron productos metabólicos de bacterias y levaduras que confirmaron la existencia de procesos de fermentación en los recipientes.
Al menos nueve de las vasijas analizadas contenían fluidos que guardaban similitudes con la cerveza moderna o con mezclas fermentadas complejas parecidas al grog nórdico. Las pruebas químicas ubicaron este consumo en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo. El hallazgo modificó los conocimientos previos sobre el procesamiento de granos en esa región particular de Europa.
Los contactos que reveló el descubrimiento
La presencia de trigo y cebada llamó la atención del equipo porque los indicios más viejos de cultivo local de cereales pertenecían a una época posterior. Los autores plantearon la posibilidad de que las materias primas llegaran desde zonas con una agricultura más desarrollada. Aquella situación reflejó una red de intercambios comerciales activos entre diferentes comunidades vecinas.
Los investigadores señalaron que estas sustancias alcohólicas cumplían un rol relevante en las ceremonias funerarias y en los eventos sociales de los antiguos pobladores. Una vasija de una cultura posterior también presentó compuestos similares.