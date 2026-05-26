Descubren intacta una máscara de teatro griega: no es como la imaginamos

Origen del descubrimiento en la cueva

excavacion La excavación tuvo lugar en una cueva.

Los investigadores determinaron que la cavidad natural funcionó para diferentes propósitos a lo largo de la historia. Durante la Edad del Bronce sirvió como refugio temporal o habitáculo estacional durante períodos de conflicto o condiciones climáticas adversas.

Posteriormente, entre los años 1012 y 481 a.C., el espacio cumplió el rol de necrópolis para la comunidad local, según confirmaron los análisis de radiocarbono.

Tras finalizar su uso funerario, el sitio se transformó en un santuario ilirio desde finales del siglo IV hasta mediados del siglo I antes de Cristo. En esta fase, los visitantes depositaban numerosas vasijas en miniatura, tanto de origen local como de procedencia helénica.

Entre los descubrimientos previos figuran recipientes finos destinados al almacenamiento y consumo de vino, elementos que reflejaban la riqueza de la sociedad de la época.

Secretos de la máscara ritual

mascara teatro La máscara fue una pieza central del descubrimiento.

Las excavaciones del año anterior ya aportaron fragmentos cerámicos de una deidad clásica. Los arqueólogos encargados de la campaña actual destacaron la importancia de este santuario para comprender la religión iliria y su fusión con las tradiciones de Grecia. Este espacio arqueológico constituye uno de los tres centros de culto conocidos en la región de Dubrovnik con características similares.

El equipo de investigación contó con la participación de arqueólogos, restauradores y espeleólogos de distintas instituciones croatas. El material recuperado permaneció casi intacto durante más de dos milenios debido al derrumbe que selló el sector lateral de la cueva.