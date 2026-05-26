Un reciente descubrimiento arqueológico en la península de Pelješac, Polonia, es invaluable para la historia del teatro. Durante unas excavaciones realizadas entre el 23 de abril y el 4 de mayo de 2026, especialistas del Museo Arqueológico de Dubrovnik encontraron una pieza singular.
Descubren intacta una máscara de teatro griega: no es como la imaginamos
Un hallazgo arqueológico en la cueva de Crno jezero revela una pieza de terracota del siglo IV al III antes de Cristo vinculada a rituales antiguos
El objeto consiste en una cabeza de terracota que representa una máscara de teatro de origen vinculado a Grecia. La pieza, que data de los siglos IV a III a.C., conserva un estado de conservación excepcional gracias a su ubicación en un sector oculto y protegido de la cueva Crno Jezero.
El elemento presenta un orificio en la parte superior y un interior hueco, características que sugieren que colgaba originalmente de una pared. Este tipo de objetos se asocia de forma directa con las representaciones teatrales y con el culto a Dioniso.
Origen del descubrimiento en la cueva
Los investigadores determinaron que la cavidad natural funcionó para diferentes propósitos a lo largo de la historia. Durante la Edad del Bronce sirvió como refugio temporal o habitáculo estacional durante períodos de conflicto o condiciones climáticas adversas.
Posteriormente, entre los años 1012 y 481 a.C., el espacio cumplió el rol de necrópolis para la comunidad local, según confirmaron los análisis de radiocarbono.
Tras finalizar su uso funerario, el sitio se transformó en un santuario ilirio desde finales del siglo IV hasta mediados del siglo I antes de Cristo. En esta fase, los visitantes depositaban numerosas vasijas en miniatura, tanto de origen local como de procedencia helénica.
Entre los descubrimientos previos figuran recipientes finos destinados al almacenamiento y consumo de vino, elementos que reflejaban la riqueza de la sociedad de la época.
Secretos de la máscara ritual
Las excavaciones del año anterior ya aportaron fragmentos cerámicos de una deidad clásica. Los arqueólogos encargados de la campaña actual destacaron la importancia de este santuario para comprender la religión iliria y su fusión con las tradiciones de Grecia. Este espacio arqueológico constituye uno de los tres centros de culto conocidos en la región de Dubrovnik con características similares.
El equipo de investigación contó con la participación de arqueólogos, restauradores y espeleólogos de distintas instituciones croatas. El material recuperado permaneció casi intacto durante más de dos milenios debido al derrumbe que selló el sector lateral de la cueva.