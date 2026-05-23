El descubrimiento de una pequeña araña con marcas llamativas generó asombro en el ámbito de la biología. Durante más de un siglo, el aspecto sonriente de este espécimen perteneció de forma exclusiva a Hawái. Sin embargo, una reciente fotografía tomada en los bosques montañosos de la India transformó por completo la historia de este arácnido.
Descubrimiento de una araña con "carita feliz" fuera de Hawái emociona a los expertos
Un grupo de científicos llegó al descubrimiento en India de una araña con rasgos idénticos a la especie que se creía exclusiva de Hawái
Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Forestal de Dehradun buscaba hormigas en la región norteña de Uttarakhand. De manera accidental, los expertos detectaron pequeños ejemplares amarillos que habitaban debajo de la vegetación del lugar.
Las observaciones posteriores confirmaron que los animales poseían los mismos patrones en sus cuerpos.
Un descubrimiento variado
Los científicos registraron treinta y dos variantes distintas de color en tres zonas de muestreo diferentes. Los diseños sobre el lomo abarcan desde tonos amarillos puros hasta manchas rojas intensas, anillos negros o líneas blancas.
Estos seres viven colgados al revés en telas poco compactas debajo de las hojas, una conducta idéntica a la que muestran los ejemplares tradicionales de Hawái.
Las pruebas de laboratorio indicaron una distancia genética del ocho por ciento entre ambas familias de arácnidos. Dicho porcentaje descarta una introducción humana reciente y marca una línea evolutiva totalmente independiente.
La variedad del Himalaya ocupa un lugar propio en el árbol familiar, lejos de los parientes norteamericanos o de otras zonas asiáticas conocidos previamente.
Dónde viven las nuevas arañas
El hallazgo científico arrojó una coincidencia muy llamativa sobre el entorno preferido por estas criaturas. La población localizada en la India utiliza plantas de jengibre silvestre del género Hedychium. Los ejemplares de Hawái aprovechan la misma vegetación, con la diferencia de que esa flora llegó a las islas por acción del hombre mucho tiempo después del origen del animal.
La utilidad real de los rostros dibujados en el abdomen todavía genera discusiones entre los expertos. Algunas hipótesis señalan que los patrones sirven para confundir a los de predadores o para lograr el camuflaje en el follaje.