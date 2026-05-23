Descubrimiento de una araña con "carita feliz" fuera de Hawái emociona a los expertos

Un descubrimiento variado

especie araña Los expertos no esperaban realizar este descubrimiento tan lejos de la isla.

Los científicos registraron treinta y dos variantes distintas de color en tres zonas de muestreo diferentes. Los diseños sobre el lomo abarcan desde tonos amarillos puros hasta manchas rojas intensas, anillos negros o líneas blancas.

Estos seres viven colgados al revés en telas poco compactas debajo de las hojas, una conducta idéntica a la que muestran los ejemplares tradicionales de Hawái.

Las pruebas de laboratorio indicaron una distancia genética del ocho por ciento entre ambas familias de arácnidos. Dicho porcentaje descarta una introducción humana reciente y marca una línea evolutiva totalmente independiente.

La variedad del Himalaya ocupa un lugar propio en el árbol familiar, lejos de los parientes norteamericanos o de otras zonas asiáticas conocidos previamente.

Dónde viven las nuevas arañas

araña india Las características de las arañas de la India son iguales a las de Hawái.

El hallazgo científico arrojó una coincidencia muy llamativa sobre el entorno preferido por estas criaturas. La población localizada en la India utiliza plantas de jengibre silvestre del género Hedychium. Los ejemplares de Hawái aprovechan la misma vegetación, con la diferencia de que esa flora llegó a las islas por acción del hombre mucho tiempo después del origen del animal.

La utilidad real de los rostros dibujados en el abdomen todavía genera discusiones entre los expertos. Algunas hipótesis señalan que los patrones sirven para confundir a los de predadores o para lograr el camuflaje en el follaje.