¿Tu perro tiene mal aliento? La ciencia puede haber descubierto la solución definitiva

La nueva esperanza de los perros

La proliferación de bacterias específicas en las encías y la placa provoca un desbalance en la boca. Estos organismos emiten gases sulfúricos cuando se alimentan. El ensayo eligió a diez perros de familias individuales que sufrían este problema. Para analizar los cambios químicos, el equipo utilizó un extracto directamente en la trompa de los ejemplares.

perro ¿Puede la ciencia terminar con el mal aliento de los perros? Un nuevo estudio parece indicar que sí. Imagen generada por IA

Los resultados se observaron en la primera hora después de la aplicación del aerosol. Los evaluadores humanos no notaron olores desagradables y los instrumentos confirmaron que los elementos químicos volátiles se habían reducido. El producto no encubrió la situación, sino que eliminó los componentes que producían el aliento.

Una solución interna

El uso del producto todos los días durante un mes modificó el estado de la saliva en los animales. Se evidenció gracias al monitoreo una disminución significativa de los ácidos grasos asociados a microorganismos perjudiciales. Durante el transcurso de las cuatro semanas del tratamiento, las poblaciones bacterianas más riesgosas disminuyeron en la cavidad bucal.

Este descubrimiento científico funciona a través de tres procesos que ocurren al mismo tiempo en el cuerpo. Las moléculas retienen los elementos volátiles de la saliva antes de que se evaporen. Además, con el transcurso de los días disminuyen la presencia de las colonias bacterianas y bloquean las enzimas que producen las sustancias olorosas.