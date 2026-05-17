Descubren en la Antártida el aire más antiguo conservado en el planeta

Estos gases atrapados en hielo de la Antártida hace millones de años que hoy permiten reconstruir cómo era la atmósfera de la Tierra cuando el planeta tenía temperaturas más cálidas y el nivel del mar era mucho más elevado. Para llegar hasta estas muestras, el equipo científico trabajó en una zona conocida como “hielo azul”, un fenómeno natural donde el viento y la topografía empujan capas antiquísimas hacia la superficie.

Gracias a esas condiciones, los investigadores lograron recuperar núcleos de hielo perforando apenas 200 metros, una profundidad mínima si se compara con otros proyectos antárticos que requieren descender kilómetros bajo el hielo. La edad del descubrimiento fue confirmada mediante análisis de isótopos de argón presentes en cavidades microscópicas.

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La Antártida revela uno de los mayores tesoros climáticos de la historia

Según explicaron los especialistas, esas pequeñas burbujas quedaron selladas cuando la nieve se compactó hace millones de años, conservando intacta la composición atmosférica de aquella época. Los registros obtenidos corresponden al Mioceno tardío, un periodo ocurrido hace aproximadamente seis millones de años.

Los isótopos de oxígeno encontrados en la Antártida indican que la región sufrió un enfriamiento cercano a los 12 °C en comparación con etapas anteriores, en un contexto donde las temperaturas globales y el nivel del mar eran superiores a los actuales. Pero este no es el único proyecto que intenta descifrar el pasado climático de la Tierra.

En laboratorios europeos, especialistas de la British Antarctic Survey analizan las muestras mediante un sistema de flujo continuo que derrite secciones del núcleo para detectar partículas antiguas casi en tiempo real. Polvo milenario, sales marinas y cenizas volcánicas aparecen como pistas de un clima remoto que todavía guarda respuestas sobre la evolución de la Tierra.

Los científicos creen que estos registros permitirán comprender mejor uno de los grandes cambios climáticos de la historia: el momento en que los ciclos glaciales pasaron de repetirse cada 41.000 años a intervalos de 100.000 años. “No hay otro lugar en la Tierra que conserve un registro tan largo de la atmósfera pasada como la Antártida”, afirmó Liz Thomas, jefa de la British Antarctic Survey, al destacar la importancia de este hallazgo para entender cómo responde el planeta frente al aumento del CO.