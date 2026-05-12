En el año 1.513 un almirante otomano llamado Piri Reis hizo un mapa sobre un pedazo de piel de gacela. El mapa, a pesar de algunos errores, fue tan perfecto, que dio lugar a muchos estudios cientos de años después, pero también a algunas teorías conspirativas.
En el año 1.513 un Almirante dibujó en un mapa a la Antártida antes de ser descubierta: ¿casualidad o sabía el futuro?
Hace más de 500 años, un Almirante dibujó un mapa que sorprendió a muchos durante siglos por su exactitud, pero también por haber colocado a una supuesta Antártida, la que fue descubierta 300 años después
La razón de estas teorías era muy simple: el mapa de Piri Reis no solo que tenía algunas informaciones muy exactas en una época en que hacía apenas 20 años que se había descubierto América, sino que también mostraba a la Antártida, que aún no se había descubierto.
El mapa de Piri Reis: sospechas y comprobaciones
Piri Reis era almirante, pero él no navegó por todo el mundo a la hora de hacer su mapa. Incluso colocó en los márgenes que había realizado una compilación de una 20 fuentes diferentes, pero lo que logró superaba a cualquiera.
Para hacer su mapa, Piri Reis tomó fuentes portuguesas y árabes, de unos ocho mapas de la época de Alejandro Magno y el realizado por Cristóbal Colón, lo que fue muy importante, ya que el realizado por el genovés se perdió con el paso del tiempo.
Pero en la compilación de Piri Reis hubo algo que llamó la atención de muchos con el paso del tiempo, ya que aparecía una masa de tierra en la parte inferior del mapa y algunos autores identificaron que esa masa era la Antártida, la que no se había descubierto en 1513, sino que recién ocurrió en 1820. En ese sentido, la pregunta fue: ¿Cómo Piri Reis sabía de la existencia de este continente? ¿Había usado algún mapa de una civilización antigua que la conoció cuando aún no estaba cubierta por hielo?
Más allá de las teorías, la creencia más aceptada es que el Almirante Piri Reis cometió un error o que lo cometieron aquellos que vieron en esa masa de tierra a la Antártida. Esto se debe a que creen que ese lugar en realidad es Patagonia y que el cartógrafo dobló hacia la derecha porque no entraba de otra manera en el pergamino. Se apoyan también en el hecho de que el otomano anotó que ese lugar era de clima cálido y lleno de serpientes.
Un mapa adelantado a su tiempo
Más allá de que el mapa de Piri Reis tiene errores importantes, como la aparición de islas que no existen o que están mal ubicadas, sí tiene algunos datos realmente impresionantes, como las longitudes entre África y América del Sur.
No obstante, a pesar de su fama, el mapa de Piri Reis estuvo perdido durante mucho tiempo y fue redescubierto en 1929 por accidente en el Palacio de Topkapi en Estambul, mientras se analizaban otros documentos.