En el año 1.513 un Almirante dibujó en un mapa a la Antártida antes de ser descubierta: ¿casualidad o sabía el futuro?

El mapa de Piri Reis: sospechas y comprobaciones

Piri Reis era almirante, pero él no navegó por todo el mundo a la hora de hacer su mapa. Incluso colocó en los márgenes que había realizado una compilación de una 20 fuentes diferentes, pero lo que logró superaba a cualquiera.

Para hacer su mapa, Piri Reis tomó fuentes portuguesas y árabes, de unos ocho mapas de la época de Alejandro Magno y el realizado por Cristóbal Colón, lo que fue muy importante, ya que el realizado por el genovés se perdió con el paso del tiempo.

Pero en la compilación de Piri Reis hubo algo que llamó la atención de muchos con el paso del tiempo, ya que aparecía una masa de tierra en la parte inferior del mapa y algunos autores identificaron que esa masa era la Antártida, la que no se había descubierto en 1513, sino que recién ocurrió en 1820. En ese sentido, la pregunta fue: ¿Cómo Piri Reis sabía de la existencia de este continente? ¿Había usado algún mapa de una civilización antigua que la conoció cuando aún no estaba cubierta por hielo?

Más allá de las teorías, la creencia más aceptada es que el Almirante Piri Reis cometió un error o que lo cometieron aquellos que vieron en esa masa de tierra a la Antártida. Esto se debe a que creen que ese lugar en realidad es Patagonia y que el cartógrafo dobló hacia la derecha porque no entraba de otra manera en el pergamino. Se apoyan también en el hecho de que el otomano anotó que ese lugar era de clima cálido y lleno de serpientes.

mapa piri reis

Un mapa adelantado a su tiempo

Más allá de que el mapa de Piri Reis tiene errores importantes, como la aparición de islas que no existen o que están mal ubicadas, sí tiene algunos datos realmente impresionantes, como las longitudes entre África y América del Sur.

No obstante, a pesar de su fama, el mapa de Piri Reis estuvo perdido durante mucho tiempo y fue redescubierto en 1929 por accidente en el Palacio de Topkapi en Estambul, mientras se analizaban otros documentos.