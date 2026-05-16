Estudio determina la causa de la pérdida extrema de hielo en la Antártida

condiciones El estudio investigó todas las condiciones que se dieron en la Antártida y dieron lugar al deshielo. Imagen: Aditya Narayanan et al

Hacia 2015, los vientos ganaron todavía más fuerza debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. El agua templada destruyó la barrera fría superior y generó una mezcla turbulenta. La presencia de sal debilitó la división natural del océano Austral, de modo que el calor ascendió con mayor facilidad e inició el derretimiento definitivo.

Consecuencias del cambio en la Antártida

Para 2018, la falta de una superficie blanca redujo el reflejo de la luz solar hacia el espacio. El océano absorbió más calor durante el verano, lo que demoró la formación de una capa congelada en el otoño posterior. La menor cantidad de agua dulce disponible por el escaso deshielo estival debilitó aún más las capas marinas.

Las emisiones humanas continuas complican la recuperación del sector. El agua helada ayuda a transportar carbono y calor hacia el fondo marino, pero la pérdida de masa sólida frena este ciclo. Además, la ausencia de este entorno afecta de forma directa a especies como el krill y los pingüinos.