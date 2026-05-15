Estudio confirma que las mamás le contagian los bostezos a los fetos en la panza

Reacciones en el vientre

Los datos recolectados indicaron que más de la mitad de los bebés realizaron un bostezo poco tiempo después de que su mamá lo hiciera. Esta reacción ocurrió aproximadamente un minuto y medio luego del bostezo materno.

Salud embarazo ecografía Los científicos monitorearon a los fetos y descubrieron algo impensado.

El equipo de investigadores de la Universidad de Parma destacó que estas acciones sirven como preparación para la vida exterior. El feto no utiliza sus pulmones para respirar todavía, pero estos movimientos faciales sientan las bases del desarrollo neurológico.

Ahora, la ciencia busca determinar en qué mes exacto de la gestación surge esta capacidad de respuesta tan particular.

El origen de la imitación

Existen diversas teorías para explicar por qué la mamá transmite esta conducta. Algunos expertos sugieren que el movimiento físico del cuerpo materno funciona como un activador para el feto. Otras hipótesis mencionan la posible influencia de las hormonas en este proceso de comunicación biológica.

Este estudio sitúa a los humanos junto a otras especies sociales que imitan gestos para sincronizar al grupo. Los leones, chimpancés y perros también presentan esta característica de contagio.

El trabajo de la ciencia sugiere que bostezar ayuda a mantener la alerta y permite regular la temperatura interna del cerebro.