Estudio: el TDA potencia la creatividad según una nueva investigación

El campo de la psicología cognitiva analizó durante décadas cómo funciona la mente de quienes tienen dificultades para concentrarse. Un nuevo estudio realizado en la Universidad de Drexel analizó a cientos de jóvenes para entender este fenómeno. Los expertos notaron que el cerebro con síntomas de TDA no siempre rinde menos, sino que procesa la información de una forma distinta a la convencional.
La investigación utilizó pruebas de ingenio donde el éxito dependía de encontrar soluciones poco obvias. Quienes mostraron señales claras de estudio previo sobre su propia conducta creativa resolvieron los retos de manera espontánea. El descubrimiento clave fue que la mente dispersa alcanza resultados correctos sin pasar por el análisis lógico tradicional.
Una forma distinta de procesar la atención
La mayoría de los sistemas educativos valoran la capacidad de seguir pasos ordenados. Sin embargo, este estudio demostró que la rigidez mental puede frenar la inventiva en ciertos contextos. Los participantes con rasgos de TDA confiaron en sus corazonadas para superar los desafíos propuestos por los científicos. Ellos sintieron que la respuesta aparecía de pronto, como un chispazo de claridad.
El equipo de trabajo observó que la falta de atención funciona aquí como un filtro permeable. Esto permite que pensamientos secundarios entren en la conciencia y generen un descubrimiento inesperado. Las personas que mantienen un control rígido sobre sus ideas suelen descartar estas conexiones por considerarlas irrelevantes o ruidosas.
Ventajas para el pensamiento según el estudio
Los resultados finales mostraron una curva curiosa en el rendimiento de los voluntarios. Los individuos con síntomas muy bajos o muy altos de desatención ganaron la partida frente a los grupos intermedios. Este estudio plantea que la alta capacidad analítica y la alta capacidad intuitiva son caminos válidos hacia el éxito, aunque operen bajo lógicas opuestas.
El descubrimiento de estas fortalezas cognitivas permite replantear el trato hacia quienes padecen TDA en oficinas o escuelas. Fomentar espacios donde la intuición tenga valor ayuda a que estas personas aprovechen su talento natural. Los investigadores destacaron que el perfil neurodivergente aporta una riqueza de soluciones que la lógica lineal a veces ignora por completo.
La ciencia académica ahora cuenta con pruebas de que el cerebro distraído posee herramientas valiosas para la innovación. Este estudio sobre la atención humana abre una puerta para dejar de ver el trastorno solo como un conjunto de limitaciones. El mundo laboral moderno requiere cada vez más de esa flexibilidad mental que surge de conexiones libres y rápidas.