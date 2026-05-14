Harvard contra la siesta: qué dice su último estudio científico

Riesgos según Harvard

El informe de Harvard aclara que las siestas breves, menores a una hora diaria, no representan un peligro evidente. Sin embargo, cada hora adicional de sueño durante el día aumenta el riesgo de mortalidad en un trece por ciento. La frecuencia también influye de manera negativa, ya que cada descanso extra sumó un siete por ciento de riesgo en el grupo observado.

El-tiempo-que-debe-durar-la-siesta-para-que-el-cerebro-descanse-correctamente-3.jpg La siesta puede ser un problema con el paso del tiempo.

La siesta prolongada funciona como un espejo de condiciones de salud subyacentes que todavía no muestran síntomas claros. Los autores del estudio explican que el cansancio extremo durante el día surge a menudo por enfermedades que agotan el organismo. Por este motivo, los investigadores sugieren prestar atención a estos cambios en las rutinas de sueño de los mayores.

El peligro de la siesta

Un hallazgo relevante para la ciencia actual reside en el horario del descanso. Aquellas personas que dormían durante la mañana mostraron un riesgo de mortalidad un treinta por ciento superior frente a quienes descansaban por la tarde. El equipo de Harvard sostiene que un cuerpo sano debería sentirse renovado tras el sueño nocturno y no necesitar dormir apenas comienza el día.

El estudio también menciona factores sociales como la soledad o el aburrimiento, que empujan a los jubilados a dormir por falta de actividad. Estos factores contribuyen a un estilo de vida menos saludable. No obstante, los especialistas aclaran que una siesta ocasional de veinte minutos antes de las tres de la tarde sigue siendo una práctica aceptable para la mayoría.