La zona sur de Estados Unidos enfrenta una crisis territorial sin precedentes. Una investigación reciente de la Universidad de Tulane indica que la costa de Luisiana retrocede de forma acelerada. Este fenómeno ocurre porque los humedales y marismas que protegían a la región pierden terreno frente al avance del mar. El ecosistema funcionaba como un escudo natural contra huracanes, pero esa barrera desaparece gradualmente.
Una costa de Estados Unidos está por desaparecer: así cambiará su geografía
Un estudio advierte que la erosión y el ascenso del nivel del mar desplazarán la línea costera de una ciudad de Estados Unidos unos 48 kilómetros
El centro urbano de Nueva Orleans quedó en una posición vulnerable. En el pasado, grandes extensiones de tierra separaban a la ciudad del agua abierta. Sin embargo, el hundimiento del suelo y el aumento de las mareas alteraron la estabilidad del terreno. Los expertos calculan que para el año 2070 la mayor parte de los pantanos estatales habrán desaparecido por completo.
Un peligro latente
El análisis de registros geológicos antiguos permite entender la gravedad del asunto. Durante el último periodo interglacial, hace miles de años, el nivel del agua era mucho más alto que el actual. Los datos sugieren que la configuración geográfica de la región cambió drásticamente en esos ciclos. La falta de sedimentos provenientes del río Misisipi impide que las tierras bajas se regeneren de forma natural.
La historia muestra que las comunidades indígenas tenían mayor flexibilidad para mudarse. En cambio, las estructuras modernas de puertos, carreteras y diques fijaron a la población en sitios que ahora resultan peligrosos. La costa ya no ofrece la seguridad de hace siglos. El desastre del huracán Katrina en 2005 funcionó como un punto de quiebre que aceleró el abandono de varias parroquias costeras.
El desafío de Estados Unidos
La planificación de un retiro ordenado parece la única opción viable a largo plazo. Luisiana funciona actualmente como un laboratorio para observar cómo el clima obliga a las personas a buscar nuevos hogares. Las autoridades enfrentan decisiones difíciles sobre dónde construir futuras escuelas u hospitales. La inversión en infraestructura requiere una visión que acepte la nueva realidad del mapa estadounidense.
Varios estados vecinos todavía permiten construcciones en zonas de alto riesgo. A diferencia de esos lugares, los científicos insisten en que el tiempo para actuar en esta región disminuye cada día. El desplazamiento de la población hacia zonas altas debe ocurrir de manera coordinada para evitar crisis humanitarias. La fisonomía de la nación cambiará para siempre debido a la pérdida de estos territorios frente al mar.