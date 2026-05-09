Una costa de Estados Unidos está por desaparecer: así cambiará su geografía

costa Estados Unidos debe resolver el problema antes de que la costa se retraiga y comience a causar más problemas. Imagen: iAgua

La historia muestra que las comunidades indígenas tenían mayor flexibilidad para mudarse. En cambio, las estructuras modernas de puertos, carreteras y diques fijaron a la población en sitios que ahora resultan peligrosos. La costa ya no ofrece la seguridad de hace siglos. El desastre del huracán Katrina en 2005 funcionó como un punto de quiebre que aceleró el abandono de varias parroquias costeras.

El desafío de Estados Unidos

La planificación de un retiro ordenado parece la única opción viable a largo plazo. Luisiana funciona actualmente como un laboratorio para observar cómo el clima obliga a las personas a buscar nuevos hogares. Las autoridades enfrentan decisiones difíciles sobre dónde construir futuras escuelas u hospitales. La inversión en infraestructura requiere una visión que acepte la nueva realidad del mapa estadounidense.

Varios estados vecinos todavía permiten construcciones en zonas de alto riesgo. A diferencia de esos lugares, los científicos insisten en que el tiempo para actuar en esta región disminuye cada día. El desplazamiento de la población hacia zonas altas debe ocurrir de manera coordinada para evitar crisis humanitarias. La fisonomía de la nación cambiará para siempre debido a la pérdida de estos territorios frente al mar.