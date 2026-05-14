Estudio descubre la mejor manera de deshacerse de las termitas

Un reciente estudio realizado por entomólogos de la Universidad de California en Riverside plantea un avance clave para el control de plagas. La investigación se enfocó en combatir a las termitas de madera seca mediante un sistema de cebos que aprovecha la propia biología del insecto.
El equipo analizó cómo ciertos aromas naturales influyen en el comportamiento de estos animales. Al utilizar una sustancia llamada pinene, que proviene del pino, los científicos lograron engañar a los insectos buscadores de alimento.
El olor funciona como un potente atractivo que anula el instinto de desconfianza de la plaga. De esta forma, los ejemplares se dirigen directamente hacia las estaciones de control instaladas en el exterior de las viviendas.
Un estudio con buenos resultados
Los resultados mostraron que el uso de este compuesto químico natural eleva la efectividad de los insecticidas de manera notable. En las pruebas del estudio, la mortalidad pasó de un setenta por ciento a superar el noventa y cinco por ciento cuando se añadió la esencia forestal.
El éxito de esta estrategia reside en la comunicación social de las termitas, que comparten el alimento y se limpian entre ellas constantemente dentro del nido.
El cebo contiene bistrifluron, un componente que actúa de forma lenta pero letal. A diferencia de los sprays comunes que atacan el sistema nervioso, este químico interrumpe el proceso de muda.
Los insectos poseen un esqueleto externo que deben renovar para crecer. La sustancia impide que se forme la nueva capa protectora, lo que provoca la muerte de los individuos ante el estrés ambiental del entorno.
Control biológico
La demora en el efecto resulta fundamental para el éxito de la técnica. Los obreros tienen tiempo suficiente para llevar el tóxico hasta la reina antes de morir. Así, la colonia entera colapsa desde su estructura interna sin detectar el peligro.
La ciencia actual busca imitar los lenguajes químicos de la naturaleza para ofrecer soluciones que no dañen el suelo ni contaminen las napas de agua subterránea.
Este sistema de manchas localizadas protege las casas de forma permanente con un mantenimiento mínimo. Los técnicos solo deben vigilar las estaciones plásticas y reponer el material orgánico cuando los insectos lo consumen.
La innovación reduce el uso de químicos pesados en el ambiente y brinda una alternativa segura para los habitantes de la propiedad.