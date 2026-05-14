Estudio descubre la mejor manera de deshacerse de las termitas

Un estudio con buenos resultados

hogar, termitas.jpg Esta técnica basada en la biomímesis evita el uso de carpas de fumigación y el desalojo de los residentes por varios días.

Los resultados mostraron que el uso de este compuesto químico natural eleva la efectividad de los insecticidas de manera notable. En las pruebas del estudio, la mortalidad pasó de un setenta por ciento a superar el noventa y cinco por ciento cuando se añadió la esencia forestal.

El éxito de esta estrategia reside en la comunicación social de las termitas, que comparten el alimento y se limpian entre ellas constantemente dentro del nido.

El cebo contiene bistrifluron, un componente que actúa de forma lenta pero letal. A diferencia de los sprays comunes que atacan el sistema nervioso, este químico interrumpe el proceso de muda.

Los insectos poseen un esqueleto externo que deben renovar para crecer. La sustancia impide que se forme la nueva capa protectora, lo que provoca la muerte de los individuos ante el estrés ambiental del entorno.

Control biológico

chip corteza de pino El aroma del pino actúa como un señuelo químico capaz de guiar a los insectos hacia el tratamiento letal.

La demora en el efecto resulta fundamental para el éxito de la técnica. Los obreros tienen tiempo suficiente para llevar el tóxico hasta la reina antes de morir. Así, la colonia entera colapsa desde su estructura interna sin detectar el peligro.

La ciencia actual busca imitar los lenguajes químicos de la naturaleza para ofrecer soluciones que no dañen el suelo ni contaminen las napas de agua subterránea.

Este sistema de manchas localizadas protege las casas de forma permanente con un mantenimiento mínimo. Los técnicos solo deben vigilar las estaciones plásticas y reponer el material orgánico cuando los insectos lo consumen.

La innovación reduce el uso de químicos pesados en el ambiente y brinda una alternativa segura para los habitantes de la propiedad.