Confirmaron 21 casos de la súper gripe europea en Mendoza y pidieron aislarse ante síntomas

El subclado K de la gripe H3N2 presenta una mayor capacidad de contagio respecto a temporadas anteriores Recomendaron la vacunación antigripal en poblaciones de riesgo.

Síntomas de la gripe K

La gripe H3N2 es una variante de influenza que suele comenzar de forma repentina con síntomas respiratorios marcados. Entre los signos más habituales aparece la fiebre alta, que puede superar los 38º y manifestarse de manera abrupta, acompañada por escalofríos, malestar general y un fuerte cansancio.

Otro rasgo típico es el dolor muscular y en las articulaciones. Muchas personas refieren, de acuerdo a sitios especializados, molestias generalizadas, especialmente en piernas, espalda y brazos, lo que dificulta las actividades diarias. A esto se suma el dolor de cabeza persistente, que puede presentarse con intensidad variable.

En el plano respiratorio, esta gripe suele provocar tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. Y esa tos, con el correr de los días, puede intensificarse. También pueden aparecer secreción nasal y estornudos, aunque estos últimos son más comunes en cuadros de resfrío que en la influenza.

El virus se transmite principalmente a través de las gotitas respiratorias que se liberan al hablar, toser o estornudar.

Además, uno de los síntomas más notorios es el cansancio extremo, que puede prolongarse incluso después de que baja la fiebre.

En niños y adultos mayores, en algunos casos, pueden sumarse náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos síntomas gastrointestinales no son los más frecuentes en adultos jóvenes.

Los grupos de riesgo

Los grupos de riesgo de la gripe H3N2, subclado K, son los niños menores a 5 años y los adultos mayores, por lo cual, ante síntomas compatibles con el virus las autoridades recomiendan consultar al médico, evitar la automedicación, reforzar la vacunación y procurar una correcta higiene de manos.

Argentina registra nuevos casos de Gripe H3N2 Niños y adultos mayores son los grupos de riesgo de la Super Gripe Europea.

La vacunación antigripal es gratuita para los siguientes grupos:

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas.

Mayores de 65 años y personal de salud.

Personas con comorbilidades (diabetes, asma, obesidad, enfermedades cardíacas o renales, entre otras) de entre 2 y 64 años.

Viajeros con destino al hemisferio norte, incluso si no pertenecen a los grupos de riesgo.

En el ámbito privado la vacuna cuesta $65.000.

Los consejos generales para la prevención del virus

Las recomendaciones generales para la prevención del virus son:

Tener al día todas las vacunas del calendario.

Lavarse las manos con frecuencia utilizando agua y jabón.

Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con el pliegue del codo.

No compartir objetos de uso personal como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Higienizar y desinfectar de forma periódica las superficies que estén en contacto con personas enfermas, con agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Asegurar una buena ventilación de los ambientes, sobre todo en espacios cerrados.

Quienes presenten síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y limitar las interacciones hasta mejorar clínicamente y cumplir al menos 24 horas sin fiebre sin tomar antitérmicos.

¿Qué hacer si creo que tengo la súper gripe europea?

Ante la sospecha de gripe H3N2, la principal recomendación de sitios especializados en salud es evitar la automedicación. Además, aconsejan hacer reposo, mantenerse bien hidratado y no asistir al trabajo ni a espacios concurridos para reducir el riesgo de contagio. Si convivís con otras personas, es conveniente utilizar barbijo.

gripe.webp Recomendaron no automedicarse ante síntomas de la Super Gripe Europea.

En caso de que los síntomas sean intensos, se prolonguen por más de tres días o la persona pertenezca a un grupo de riesgo, es fundamental ir a un centro de salud. Un diagnóstico a tiempo y el tratamiento indicado por profesionales pueden evitar complicaciones respiratorias graves.

¿Por qué se llama gripe H3N2?

La denominación H3N2 proviene de las proteínas que se encuentran en la superficie del virus de la influenza A que la provoca. La letra “H” alude a la hemaglutinina y la “N” a la neuraminidasa. El número 3 identifica el subtipo de hemaglutinina y el 2 el de neuraminidasa.

Estas proteínas son clave porque permiten que el virus se adhiera a las células humanas y las infecte.

El nombre H3N2 sirve para distinguir este subtipo de gripe de otros virus, como el H1N1, y resulta fundamental para orientar el desarrollo de vacunas y estrategias de prevención.