Pocos lo saben: por qué hay que colocar una moneda arriba del router WiFi

El truco de la moneda arriba del router WiFi

Uno de los trucos más virales en redes sociales sugiere colocar una moneda sobre el router para potenciar la señal de internet. Esta propuesta se basa en la hipótesis de que el metal del cual está fabricada la moneda puede influir en la distribución de las ondas de radiofrecuencia, actuando como un pequeño artefacto capaz de redireccionar la señal hacia zonas donde la conexión suele ser débil.

Quienes defienden esta práctica sostienen que la moneda altera el comportamiento de las ondas, minimizando las pérdidas de potencia y facilitando que el WiFi llegue con más fuerza a dispositivos alejados.