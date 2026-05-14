Pocos lo saben: por qué hay que colocar una moneda arriba del router WiFi

Si en tu casa notás que la señal del WiFi es deficiente y se corta con frecuencia, existe un truco que mejorará considerablemente tu conexión a internet: colocar una moneda arriba del router. Este método, desconocido por muchos, ofrece una solución veloz para aquellas personas que viven conectadas a la red inalámbrica, ya sea por trabajo o por ocio.
El truco de la moneda arriba del router WiFi
Uno de los trucos más virales en redes sociales sugiere colocar una moneda sobre el router para potenciar la señal de internet. Esta propuesta se basa en la hipótesis de que el metal del cual está fabricada la moneda puede influir en la distribución de las ondas de radiofrecuencia, actuando como un pequeño artefacto capaz de redireccionar la señal hacia zonas donde la conexión suele ser débil.
Quienes defienden esta práctica sostienen que la moneda altera el comportamiento de las ondas, minimizando las pérdidas de potencia y facilitando que el WiFi llegue con más fuerza a dispositivos alejados.
En consecuencia, si notás que tu conexión a internet sufre interferencias o es débil, poné en práctica este truco y comprobá los resultados. Además de colocarla moneda sobre el router, podés realizar otros cambios complementarios que te ayudarán a mejorar el acceso a la red inalámbrica:
- Orientación de las antenas: si el router tiene varias antenas, lo ideal es colocar una en posición vertical y otra horizontal para cubrir un espectro más amplio de recepción en los dispositivos.
- Cambio de canal: a través de la configuración del router, es posible elegir canales menos saturados, especialmente en zonas con muchas redes vecinas que generan interferencias.
- Uso de bandas adecuadas: conectar equipos que requieren mucha velocidad (como consolas o televisores) a la banda de 5 GHz, dejando la de 2.4 GHz para dispositivos que están más lejos o requieren menos datos.
- Reinicios programados: apagar y encender el equipo periódicamente ayuda a liberar la memoria caché y refrescar la conexión con el proveedor de servicios.
Además de estos trucos, otra de las claves pasará por saber dónde colocar el router WiFi. El dispositivo debe situarse en un lugar central de la vivienda, preferiblemente a una altura media (como sobre un mueble y no en el suelo) y lejos de obstáculos densos como paredes, espejos o grandes electrodomésticos. Estos elementos actúan como barreras físicas que degradan la señal antes de que llegue a los dispositivos.