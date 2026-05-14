Anses: cuánto cobrarán los jubilados en junio, con una suba de 2,58%, bono y aguinaldo

Con el reajuste, estos serán los nuevos haberes para jubilados:

El haber mínimo quedará en $403.318 y el máximo, en $2.713.948, según los montos en bruto.

Una vez descontado el aporte para financiar el PAMI, los ingresos quedarán, en cada caso, en $391.218 y $2.563.211 (según el caso, puede ocurrir que se resten del haber bruto otros montos, por ejemplo, los correspondientes a las cuotas de una moratoria por aportes no hechos en su momento).

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, al monto del haber se le suma el bono de $70.000 que se viene pagando cada mes y que no tiene descuentos. Por lo tanto, el importe quedará en bruto en $473.318 y en términos netos, en $461.218. Estas cifras son el ingreso más bajo garantizado para quienes tienen prestaciones del sistema contributivo general de la Anses.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio con aguinaldo?

Por tratarse del sexto mes del año, se sumará también el medio aguinaldo, calculado sobre los haberes ya actualizados. De esta manera, quienes son titulares de una jubilación mínima recibirán en total un importe de $674.977, en bruto, y de $656.828 restado el aporte al PAMI.

Las cifras son estimadas. En los próximos días, ANSES publicará la resolución oficializando el incremento y las cifras definitivas.

ANSES: Prestaciones no contributivas en junio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años sin requisitos de aportes, pasará a $322.654. Sumado el bono de $70.000, quedará en $392.654. Y, sumado el aguinaldo, la cifra será en bruto de $553.982.

Las pensiones no contributivas por discapacidad quedarán en un monto de $282.323 en junio. Sumados el bono y el aguinaldo, el importe total solo por ese mes será de $493.484.

El reajuste de 2,58% para junio alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las prestaciones del salario familiar que percibe un grupo de empleados formales y de monotributistas. Además, impacta en el monto de algunos aportes al sistema previsional.

ANSES: AUH en junio

La AUH será en junio de $144.931 por hijos menores de 18 años, y de $471.914 por hijos con discapacidad.

En rigor, cada mes se cobra el 80% de esos montos (en junio, $115.945 y $377.531, respectivamente), en tanto que el 20% queda para un pago anual, sujeto al cumplimiento de condiciones en materia de salud y educación.

En cuanto a las asignaciones por hijo percibidas por trabajadores debidamente registrados, dependiendo del nivel del ingreso familiar, serán de $72.474; $48.888; $29.570, o de $15.257. El ingreso tope del hogar para tener derecho a estas prestaciones será el mes próximo de $5.941.934, en tanto que ninguno de los padres podrá cobrar, individualmente, más de $2.970.967.

auh, anses

Modificaciones en los aportes

Por regla de movilidad, se reajustan también los montos de las remuneraciones mínima y máxima para hacer el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% de la remuneración bruta. Los valores de junio serán, respectivamente, de $135.837,40 y $4.414.652,38.

De esta manera, los sueldos mayores a esta última cifra, sin importar de cuánto sean, tendrán un descuento de $750.491 por los tres conceptos citados. Y se actualizarán los aportes previsionales que abonan cada mes los inscriptos en el régimen de autónomos.

Aemás, el valor de cada mes de aporte que puede comprar un grupo de personas activas según el sistema previsto en la ley 27.705 será en junio de $39.393, aproximadamente. De esa manera, la compra de, por ejemplo, 5 años de contribuciones tendrá un costo de $2.363.580.