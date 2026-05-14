Así luce el Tren de las Nubes: cuánto sale vivir la experiencia completa a 4.000 metros entre paisajes extremos

En el corazón de la puna salteña, el Tren de las Nubes continúa consolidándose como una de las experiencias turísticas más impactantes de la Argentina. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, el recorrido atraviesa algunos de los paisajes más áridos y espectaculares del NOA y mantiene vigente una historia ferroviaria marcada por la ingeniería y la superación geográfica.
El trayecto une San Antonio de los Cobres con el viaducto La Polvorilla, una estructura convertida en símbolo del turismo salteño y de la infraestructura ferroviaria sudamericana. Con el paso de las décadas, el servicio dejó de ser solamente un medio de conexión regional para transformarse en uno de los atractivos turísticos más reconocidos del país.
El origen del proyecto se remonta a fines del siglo XIX, cuando el Estado argentino impulsó la idea de conectar el noroeste con Chile atravesando la Cordillera de los Andes. La iniciativa tomó forma definitiva en 1921 bajo la dirección del ingeniero estadounidense Richard Maury, quien diseñó un sistema ferroviario capaz de ascender grandes pendientes sin recurrir a cremalleras ni mecanismos especiales.
Para resolver el desafío técnico, el trazado incorporó curvas, espirales y zigzags que permiten ganar altura de manera progresiva en medio de una geografía compleja y extrema. La construcción demandó cerca de 30 años de trabajo.
El punto más emblemático del recorrido es el viaducto La Polvorilla, inaugurado en 1939. La estructura metálica mide 224 metros de largo, alcanza los 63 metros de altura y se encuentra a 4.220 metros sobre el nivel del mar, en plena puna.
Tren de las Nubes: una obra monumental entre montañas, curvas y altura extrema
Actualmente, la experiencia turística comienza en la ciudad de Salta con un traslado terrestre hasta San Antonio de los Cobres. Desde allí parte el tramo ferroviario que atraviesa cerros rojizos, formaciones rocosas y extensiones abiertas donde predomina la vegetación escasa típica de altura.
El tren avanza lentamente, permitiendo observar uno de los escenarios naturales más particulares del país. La combinación entre montaña, silencio y amplitud visual es parte del atractivo que seduce tanto a turistas argentinos como extranjeros.
Según las tarifas vigentes de mayo de 2026, el paquete Bus-Tren-Bus tiene un valor inicial de $196.000 para residentes argentinos y de $218.000 para visitantes extranjeros. También existen precios diferenciados para menores y jubilados.
La excursión completa se desarrolla a lo largo de casi toda una jornada e incluye transporte y desayuno.
Más allá de su perfil turístico, el Tren de las Nubes conserva un fuerte valor histórico dentro del sistema ferroviario argentino. Fue uno de los primeros servicios turísticos del país y todavía representa la unión entre paisaje, patrimonio e ingeniería en uno de los entornos más desafiantes de Sudamérica.