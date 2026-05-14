Así luce el Tren de las Nubes: cuánto sale vivir la experiencia completa a 4.000 metros entre paisajes extremos

tren nubes 3 Una postal del recorrido del Tren de las Nubes. Increíble. Foto: gentileza

Para resolver el desafío técnico, el trazado incorporó curvas, espirales y zigzags que permiten ganar altura de manera progresiva en medio de una geografía compleja y extrema. La construcción demandó cerca de 30 años de trabajo.

El punto más emblemático del recorrido es el viaducto La Polvorilla, inaugurado en 1939. La estructura metálica mide 224 metros de largo, alcanza los 63 metros de altura y se encuentra a 4.220 metros sobre el nivel del mar, en plena puna.

Tren de las Nubes: una obra monumental entre montañas, curvas y altura extrema

Actualmente, la experiencia turística comienza en la ciudad de Salta con un traslado terrestre hasta San Antonio de los Cobres. Desde allí parte el tramo ferroviario que atraviesa cerros rojizos, formaciones rocosas y extensiones abiertas donde predomina la vegetación escasa típica de altura.

tren nubes 2 El Tren de las Nubes viaja a 4.000 metros de altura y recorre paisajes extremos. Foto: Turismo Salta

El tren avanza lentamente, permitiendo observar uno de los escenarios naturales más particulares del país. La combinación entre montaña, silencio y amplitud visual es parte del atractivo que seduce tanto a turistas argentinos como extranjeros.

Según las tarifas vigentes de mayo de 2026, el paquete Bus-Tren-Bus tiene un valor inicial de $196.000 para residentes argentinos y de $218.000 para visitantes extranjeros. También existen precios diferenciados para menores y jubilados.

tren salta ok Visto de abajo, el tren es todavía más impresionante en su recorrido. Foto: gentileza

La excursión completa se desarrolla a lo largo de casi toda una jornada e incluye transporte y desayuno.

Más allá de su perfil turístico, el Tren de las Nubes conserva un fuerte valor histórico dentro del sistema ferroviario argentino. Fue uno de los primeros servicios turísticos del país y todavía representa la unión entre paisaje, patrimonio e ingeniería en uno de los entornos más desafiantes de Sudamérica.