hombre comiendo Se dice que comer y después meterse a la pileta o bañarse hace que se corte la digestión y se produzcan calambres. Fuente Canva

El mayor mito de la historia que todos creen: bañarse después de comer corta la digestión o da calambres

Siempre se ha dicho que hay que esperar minutos e incluso horas después de comer para meterse al agua, sea pileta o ducha. ¿Realmente es una prevención o simplemente es un mito urbano? Muchas madres y abuelas nos han dicho "no te metas al agua todavía porque se te va a cortar la digestión". Sin embargo, sea en verano o en invierno esta es una pregunta que todos se hacen sobre si realmente es algo que pasa.

Que se te corte la digestión quiere decir básicamente cuando hay shock periférico por un impacto con el agua fría o meterse de forma brusca y rápida a la ducha o pileta y no por haber comido hace unos minutos.

De hecho, el proceso de digestión dura aproximadamente hasta cuatro horas, por ende, a pesar de meterte al agua, la digestión sigue haciéndose. Es decir, es mentira que hay que esperar un mínimo de tiempo para bañarte después de comer.

hombre duchandose y con dolor de panza Esta idea es un gran mito, se hizo para que muchos niños hagan caso. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado al meterse al agua o evitar comer pesado. Fuente: Canva

También se creía que nadar con la panza llena era peligroso porque a uno le podía dar un calambre o una punzada de dolor que le impidiera nadar en el mar o pileta, así que se podía ahogar. Pero, según la BBC, no hay evidencia de que esto suceda realmente, aunque sí que el ejercicio forzoso dirige el flujo de sangre del aparato digestivo a la piel y los músculos de los brazos y las piernas. Así que si la comida todavía no ha sido completamente digerida, puede producir náuseas.