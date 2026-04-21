Por qué la ducha tiene poca presión de agua y cómo puedo arreglarlo con vinagre

Las aguas más duras suelen tener más sarro, que queda retenido en las canillas, duchas, griferías, motores y superficies que están en contacto con ellas a diario.

cabezal de la ducha El sarro obstruye la salida de agua de la ducha.

El sarro en sí mismo no es malo, no peligroso ni contamina; es su acumulación prolongada en el tiempo la que puede generar grandes problemas.

Si una cañería o el cabezal de una ducha se llena de sarro, es probable que el agua tenga problemas para circular y disminuya la presión de salida.

Generalmente, la falta de presión en la rosa o regadera de la ducha está causada por restricciones de flujo o, dicho de una forma más simple, por tapones de sarro acumulado.

En otros casos, que requieren ayuda profesional, la ducha tiene poca presión por un problema de válvulas, porque el tanque tiene poca altura o porque existe alguna situación con el suministro.

Hoy te explico cómo puedes solucionar el problema más común y frecuente en la ducha y eliminar el sarro usando un poco de vinagre blanco.

Cómo eliminar el sarro de la ducha usando vinagre

El vinagre te puede servir para que la ducha recupere su presión de agua. Si no funciona este truco, es probable que el problema de presión tenga otra causa, pero de todas formas nunca viene mal una limpieza de las griferías.

Existen dos métodos con vinagre para remover el sarro de la ducha; los dos son bastante sencillos. Sin importar el que elijas, el vinagre actúa como un ácido y remueve todo el sarro acumulado.

Vinagre blanco Lo ideal es usar vinagre blanco para estos trucos.

En primer lugar, puedes preparar una bolsa con agua y vinagre y atarla en el cabezal de la ducha. Deja la bolsa con vinagre por al menos una hora, asegurándote de que el cabezal quede sumergido.

Si puedes retirar el cabezal de la ducha, es mucho más simple. Coloca el cabezal en un balde con agua y vinagre, déjalo en remojo y luego refriega con un cepillo para retirar el sarro ablandado.