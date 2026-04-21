Una mañana de lunes teñida de tragedia sacudió a la localidad de Cinco Saltos, en Río Negro. El cuerpo de una persona, cuya identidad ya está confirmada de manera oficial, fue hallado en el interior de un auto que terminó sumergido en un canal de riego.
Tragedia y conmoción: hallaron un hombre sin vida en el interior de un auto sumergido en el agua
Los investigadores están tratando de descifrar el motivo de la tragedia, que dejó una persona fallecida y un auto bajo el agua
El hallazgo del auto y el cuerpo se produjo alrededor de las 9:30 horas en el paraje La Parra, una zona de chacras ubicada a aproximadamente un kilómetro del casco urbano de la localidad de Río Negro.
Efectivos de la Brigada Rural que patrullaban el sector divisaron un Fiat Sierra volcado, con las ruedas hacia arriba y parcialmente cubierto por el agua.
Tragedia en Río Negro: quién era la víctima
La víctima de la tragedia que conmocionó a todos los habitantes de la ciudad de Cinco Saltos, Río Negro, fue identificada como Fernando Javier Luquez, un vecino de Cipolletti, según confirmaron fuentes oficiales.
El operativo de rescate tras la tragedia en Río Negro
Tras el aviso inmediato del hallazgo, se activó un protocolo de emergencia que incluyó a personal de la Comisaría 43, bomberos de Cinco Saltos y un equipo de buzos especializados. Fueron estos últimos quienes, al descender al cauce del canal, confirmaron la presencia de una persona fallecida dentro del habitáculo del auto.
Para evitar que la fuerza de la corriente desplazara el auto y dificultara las pericias, los bomberos debieron asegurar el rodado con sogas mientras el Cuerpo Médico Forense iniciaba las tareas de rigor en el lugar.
Una víctima de la región
Por estas horas, los investigadores trabajan para determinar las causas que llevaron al conductor a perder el control del auto en una zona de caminos rurales que, en ocasiones, presentan escasa visibilidad o banquinas inestables.
La causa de la tragedia quedó bajo la órbita de la justicia local, que buscará esclarecer si se trató de un error humano, una falla mecánica o la intervención de un tercero en el siniestro.