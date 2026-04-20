Apareció otro video de la tragedia de Córdoba: auto descontrolado y muerte en el Rally Sudamericano

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El lugar de la tragedia en Córdoba y las víctimas

El despiste se produjo cerca del mediodía en el mítico tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero. El vehículo, totalmente fuera de control, salió de la ruta y terminó embistiendo de lleno a un grupo de fanáticos que seguía el paso de los autos desde la banquina.

Como saldo del violento impacto, perdió la vida Brian Ezequiel Zárate González, un joven espectador de 25 años oriundo de Córdoba Capital. Tras ser atropellado, fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, pero falleció a las pocas horas debido a los gravísimos politraumatismos sufridos en el accidente.

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Además de la víctima fatal, el accidente dejó otros afectados:

Una mujer debió ser asistida tras sufrir la fractura de un tobillo y diversos traumatismos en la zona del tórax.

Otro espectador recibió atención médica por lesiones menores y se encuentra fuera de peligro.

Los pilotos del vehículo accidentado, gracias a las medidas de seguridad del habitáculo, resultaron ilesos.

La investigación: la lupa sobre la seguridad y el público en Córdoba

Tras la tragedia, la Justicia de Córdoba abrió una causa que recayó en manos de la fiscala Analía Gallaratto. Si bien por el momento no hay imputados, la investigación avanza bajo la posible carátula de homicidio culposo y lesiones culposas. Desde la fiscalía se dispuso la recolección de testimonios y el secuestro de todos los registros audiovisuales -incluyendo este nuevo video- para realizar los peritajes técnicos correspondientes.

Hoy, el eje principal de la pesquisa judicial está puesto en los controles organizativos y la ubicación del público. Según las primeras informaciones recabadas en el lugar, el sector del impacto presentó serias irregularidades preventivas:

Ausencia de límites: el área no contaba con las clásicas cintas restrictivas que delimitan las zonas prohibidas para el público.

Proximidad peligrosa: los espectadores del rally estaban apostados a una distancia sumamente escasa de la huella por donde pasaban los competidores.

estaban apostados a una distancia sumamente escasa de la huella por donde pasaban los competidores. Operativo policial: se constató que había presencia policial en el tramo, pero los efectivos se encontraban a unos 100 metros del lugar preciso donde ocurrió el despiste.

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Las autoridades ahora buscan determinar si los vehículos de seguridad de la organización (los "autos cero"), que recorrieron el circuito, minutos antes que los competidores, tomaron las medidas suficientes para advertir y despejar a los fanáticos de una zona de riesgo tan evidente.