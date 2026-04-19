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Cómo usar la mezcla de bicarbonato y vinagre para destapar las tuberías de la cocina: truco casero efectivo

La mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio puede ser utilizada para destapar las tuberías de casa. El paso a paso, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con esta mezcla de dos ingredientes, puedes hacer magia en las tuberías de casa. 

Con esta mezcla de dos ingredientes, puedes hacer magia en las tuberías de casa. 

Tener las tuberías de la cocina obstruidas es uno de los problemas domésticos más comunes y frustrantes. La acumulación de restos de comida, sedimentos minerales y, sobre todo, la grasa solidificada suelen ser los culpables. Sin embargo, puedes recurrir a una sencilla mezcla de dos ingredientes para solucionarlo.

Antes de recurrir a costosos servicios de plomería o productos químicos corrosivos, tienes que saber que existe una solución ecológica y económica: la combinación de de bicarbonato y vinagre.

vinagre y bicarbonato
La mezcla de estos dos ingredientes puede ser definitiva para eliminar los problemas en las tuber&iacute;as.&nbsp;

La mezcla de estos dos ingredientes puede ser definitiva para eliminar los problemas en las tuberías.

La efectividad del vinagre y bicarbonato para destapar tuberías

La ciencia detrás de este truco reside en una reacción química simple pero potente. El bicarbonato de sodio es una base, mientras que el vinagre es un ácido. Al juntarlos, se produce una reacción que libera dióxido de carbono.

Esta presión gaseosa, combinada con la naturaleza abrasiva del bicarbonato, ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes de las tuberías, mientras que el vinagre actúa disolviendo depósitos de cal y eliminando los malos olores producidos por las bacterias.

vinagre, tuberias, manzana
Las tuber&iacute;as de la cocina pueden destaparse con distintos elementos caseros.&nbsp;

Las tuberías de la cocina pueden destaparse con distintos elementos caseros.

Utilizar este método no solo cuida tu bolsillo, sino también tu salud y el medio ambiente. Muchos destapacaños comerciales contienen sosa cáustica o ácidos fuertes que pueden dañar las tuberías de PVC y liberar vapores tóxicos en tu hogar.

Para evitar que tus tuberías vuelvan a taparse, los expertos recomiendan repetir este proceso una vez al mes a modo de limpieza preventiva y, sobre todo, nunca verter aceite usado por la pileta, ya que es el principal agente aglutinante de obstrucciones.

Cómo usar esta mezcla para cumplir el objetivo

  • Preparación: retira el exceso de agua del fregadero. Cuanto más seco esté el drenaje, más directa será la reacción en la zona del tapón.
  • El Bicarbonato: vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe. Asegúrate de que entre bien en el ducto.
  • El Vinagre: añade media taza de vinagre blanco. Escucharás inmediatamente un burbujeo; tapa el drenaje con un tapón o un paño para que la fuerza de la reacción se dirija hacia abajo.
  • Tiempo de espera: deja actuar la mezcla durante al menos 30 minutos.
  • Aclarado final: vierte una olla de agua hirviendo para arrastrar todos los residuos suavizados por la efervescencia.

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