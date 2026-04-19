Cómo usar la mezcla de bicarbonato y vinagre para destapar las tuberías de la cocina: truco casero efectivo

Esta presión gaseosa, combinada con la naturaleza abrasiva del bicarbonato, ayuda a desprender la suciedad adherida a las paredes de las tuberías, mientras que el vinagre actúa disolviendo depósitos de cal y eliminando los malos olores producidos por las bacterias.

vinagre, tuberias, manzana Las tuberías de la cocina pueden destaparse con distintos elementos caseros.

Utilizar este método no solo cuida tu bolsillo, sino también tu salud y el medio ambiente. Muchos destapacaños comerciales contienen sosa cáustica o ácidos fuertes que pueden dañar las tuberías de PVC y liberar vapores tóxicos en tu hogar.

Para evitar que tus tuberías vuelvan a taparse, los expertos recomiendan repetir este proceso una vez al mes a modo de limpieza preventiva y, sobre todo, nunca verter aceite usado por la pileta, ya que es el principal agente aglutinante de obstrucciones.

Cómo usar esta mezcla para cumplir el objetivo