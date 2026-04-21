El Jury define el futuro del cuestionado juez penal Sebastián Sarmiento, que podría ser sancionado

Asamblea Legislativa 2025 Alejandro Gullé Alejandro Gullé, Procurador de la Corte y responsable de la acusación ante el Jury, recibió de manos de Sebastián Sarmiento un pedido de juicio abreviado este lunes. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El juez Sebastián Sarmiento, contrarreloj

Como en todo proceso judicial, siempre hay una última jugada disponible para ejecutar. Y Sarmiento ejecutó una movida estratégica para evitar la posible destitución al final del juicio político este lunes a las 10, cuando pidió un juicio abreviado para ser sancionado, 30 horas antes del comienzo del proceso.

Lo hizo acompañado por su abogada defensora y al salir del edificio del Ministerio Público Fiscal, donde el Procurador y acusador Alejandro Gullé tiene su despacho, prefirió la prudencia antes que hablar con Diario UNO.

La negociación estaba iniciada al filo del plazo final.

Gullé se tomó el resto del lunes para analizar el pedido de Sarmiento. Lo que decida y haga hoy ante el Jury de Enjuiciamiento será clave para el futuro del suspendido juez penal Sebastián Sarmiento.

El juez Sebastián Sarmiento, denunciado

El juez Sebastián Sarmiento fue denunciado en mayo de 2025 por familiares de una víctima fatal de un preso con salidas transitorias con el patrocinio del diputado provincial sanrafaelino Franco Ambrosini, que agregó otra motivación que terminó de poner al magistrado contra las cuerdas: no haber acatado el fallo de la Suprema Corte de Justicia que ordenó el retiro de los celulares de las cárceles mendocinas.

El Jury lo suspendió preventivamente en diciembre para llevarlo a juicio político, que tiene punto de partida este martes a las 15 en el Salón de Actos del Poder Judicial.

Antes, Sebastián Sarmiento recusó a la mayoría de los integrantes del Jury bajo el argumento de que prejuzgaron su situación procesal cuando admitieron la denuncia y lo suspendieron.