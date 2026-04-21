Martes decisivo para el suspendido juez penal Sebastián Sarmiento, denunciado por mal desempeño de funciones. Los 21 miembros del Jury de Enjuiciamiento inician, a partir de las 15, el proceso de juicio político que podría terminar casi de inmediato con la aplicación de una suspensión por 6 meses.
El Jury define el futuro del cuestionado juez penal Sebastián Sarmiento, que podría ser sancionado
El juez Sebastián Sarmiento pidió ser sancionado y zafar del juicio político del Jury de Enjuiciamiento a cambio de aceptar el mal desempeño que se le atribuyó. Define el Procurador
Un hecho clave para arribar a esta definición se produjo este lunes, a media mañana, cuando Sebastián Sarmiento -acompañado de su abogada defensora- le entregó al Procurador General de la Corte y representante de la acusación, Alejandro Gullé, una propuesta de juicio abreviado que incluye el reconocimiento de la responsabilidad que se le atribuye a cambio de una sanción disciplinaria prevista por la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento.
Si Gullé acepta esta propuesta y no acusa al juez Sebastián Sarmiento ante el Jury de Enjuiciamiento, el magistrado podrá volver a ejercer el cargo de juez penal en noviembre evitando el tradicional proceso de juicio político que suele derivar, tras varias audiencias, en la destitución, la absolución o la sanción intermedia.
El juez Sebastián Sarmiento, contrarreloj
Como en todo proceso judicial, siempre hay una última jugada disponible para ejecutar. Y Sarmiento ejecutó una movida estratégica para evitar la posible destitución al final del juicio político este lunes a las 10, cuando pidió un juicio abreviado para ser sancionado, 30 horas antes del comienzo del proceso.
Lo hizo acompañado por su abogada defensora y al salir del edificio del Ministerio Público Fiscal, donde el Procurador y acusador Alejandro Gullé tiene su despacho, prefirió la prudencia antes que hablar con Diario UNO.
La negociación estaba iniciada al filo del plazo final.
Gullé se tomó el resto del lunes para analizar el pedido de Sarmiento. Lo que decida y haga hoy ante el Jury de Enjuiciamiento será clave para el futuro del suspendido juez penal Sebastián Sarmiento.
El juez Sebastián Sarmiento, denunciado
El juez Sebastián Sarmiento fue denunciado en mayo de 2025 por familiares de una víctima fatal de un preso con salidas transitorias con el patrocinio del diputado provincial sanrafaelino Franco Ambrosini, que agregó otra motivación que terminó de poner al magistrado contra las cuerdas: no haber acatado el fallo de la Suprema Corte de Justicia que ordenó el retiro de los celulares de las cárceles mendocinas.
El Jury lo suspendió preventivamente en diciembre para llevarlo a juicio político, que tiene punto de partida este martes a las 15 en el Salón de Actos del Poder Judicial.
Antes, Sebastián Sarmiento recusó a la mayoría de los integrantes del Jury bajo el argumento de que prejuzgaron su situación procesal cuando admitieron la denuncia y lo suspendieron.