Alejandra Lanci defiende su candidatura en la recta final por el Colegio de Abogados

colegio de abogados El Colegio de Abogados organizó esta semana una actividad con el doctor Pascual Alferillo.

“El Colegio fue cooptado hace varios años por el Poder Ejecutivo”, disparó Poquet en diálogo con Diario UNO para presentarse como opción. “En la discusión se ha mezclado todo. Se han puesto las ideologías personales por sobre el ejercicio de la profesión”, retrucó Lanci, algo sorprendida por las acusaciones de su “rival”.

El diálogo entre las instituciones como vía para lograr soluciones

Lanci está convencida de que su experiencia en lo público es un plus y no un punto negativo, como lo analiza Poquet.

La abogada llegó a la Asesoría de Gobierno en 2018, por concurso. Desde entonces, cuenta con poder para defender al Estado en causas judiciales, de la misma manera que lo hace con clientes del sector privado desde hace casi 29 años.

“Mi formación es dialoguista. Y desde el Colegio de Abogados se logran frutos para la profesión desde la comunicación entre instituciones. Los abogados no hacemos política pública, pero si una política del Estado es contraria a los intereses nuestros, saldremos a defenderlos”, asegura Lanci y advierte: “No nos olvidemos de los hechos y nos quedemos en el relato”.

La gestión del Colegio de Abogados

El objetivo de Lanci es continuar con el legado que deja la gestión de Sergio Molina. “Somos un órgano colegiado, un equipo, un grupo que toma decisiones por mayoría. Lo que buscamos es seguir conquistando beneficios y servicios para los abogados, además de defender sus intereses”, explicó la letrada.

La lista oficialista es optimista. Cree que los abogados los acompañarán una vez más tanto en la elección del directorio como en la del Tribunal de Ética, donde Sebastián Sosa busca la reelección.

lista colegio de abogados alejandra lanci La lista completa del oficialismo para las elecciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza.

En la primera podrán votar solo los matriculados con cuota al día de diciembre de 2025. En la del tribunal podrán hacerlo todos.

La elección será el miércoles de 8 a 20. Y se espera que esa misma noche se conozca al nuevo presidente del Colegio.

"Estamos con mucho optimismo y ganas de hacer cosas. Somos abogados que estamos todos los días en tribunales, sabemos cuáles son los problemas y creemos que la vía para lograr soluciones es el diálogo entre las instituciones y no la confrontación", expresó Alejandra Lanci, candidata a presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza.

El Colegio de Abogados de Mendoza tiene un peso institucional importante en la vida democrática de Mendoza. Una de sus funciones, además de regular el ejercicio profesional a través de la matriculación y el control ético mediante su Tribunal de Ética, es participar en el Consejo de la Magistratura, organismo que interviene en la selección de jueces y fiscales de la provincia.

“El Colegio aporta un profesional al Consejo de la Magistratura, pero no propone ni decide” porque se integra con siete miembros entre los cuales, además de dos abogados, hay representantes de los tres poderes (Judicial, Legislativo y Ejecutivo). “Lo que se está tratando –al decir la oposición que el oficialismo no es autónomo del poder político- es de ensuciar una elección”, sentenció Lanci.