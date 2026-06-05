El abogado de los mendocinos de ARSAT, en exclusiva: "Es una vergüenza"

“Estoy indignado con la violación del secreto de sumario. Es una vergüenza”, aseguró en diálogo con Diario UNO, respecto de la filtración de pruebas de la causa que tramita en el juzgado federal de Lino Mirabelli, quien dispuso la restricción del acceso al expediente.

Los datos que se conocieron en las últimas horas, sobre las misteriosas valijas que una hija de Leal y otra mujer retiraron del departamento del ex funcionario antes del allanamiento en Mendoza, indignaron aún más al abogado defensor.

Defensa conjunta de dos mendocinos de ARSAT

Rocchetti –abogado de famosos como Luciana Salazar y Matías Morla, entre otros- siguió de cerca los primeros allanamientos, la semana pasada. En ese momento, se allanaron tres domicilios: el departamento de Leal en una torre e lujo de la Quinta; la casa de Boschin en un barrio privado; y la casa de otro mendocino, Juan Andrés Navarro –también ex gerente de ARSAT-, en otro country de Chacras de Coria.

Durante esas inspecciones, la Justicia supo que poco antes de ingresar a la propiedad del ex presidente de la compañía, se habían retirado del lugar dos valijas con contenido desconocido.

“Le secuestran el teléfono a una chica de 18 años para ver si ella filtró información de un allanamiento y está la causa publicada al detalle en los diarios”

Testigos revelaron que una de las mujeres que llevaba dos valijas era “la mujer de Leal” –sería su actual pareja-. Con las cámaras de seguridad se advirtió que la otra persona era una de las hijas del acusado.

A partir de ese descubrimiento –aunque una semana más tarde- el juez de San Isidro ordenó nuevas medidas; en parte para buscar a esas mujeres y las maletas. De esas inspecciones surgió, según pudo saber Diario UNO, el secuestro del celular de la hija menor de Facundo Leal y el hallazgo de un carry on, que solo contenía ropa.

marcelo rocchetti abogado facundo leal arsat Marcelo Rocchetti, abogado de mendocinos de ARSAT.

Ese hecho, generó la queja del abogado Rocchetti: “Le secuestran el teléfono a una chica de 18 años para ver si ella filtró información de un allanamiento y está la causa publicada al detalle en los diarios”.

Esta situación, en medio del secreto de sumario, es “inaceptable” para el letrado.

Cómo sigue la causa de los mendocinos de ARSAT

Leal y Boschin se mantendrán en silencio, al menos por ahora.

El ex presidente de ARSAT, también ex responsable del control de aeropuertos en la era Milei, tampoco declaró ante la Justicia ni quiso recibir preguntas tras el hallazgo de millones de dólares y equipos de espionaje en sus propiedades.

Sí lo habló por el secuestro de drogas en su departamento de Palermo; aunque se limitó a aclarar que se trata de tenencia para consumo personal.

Boschin, en tanto, aún no fue citado por el juez Mirabelli, quien debe definir su situación –y la de otra decena de acusados por el fiscal Domínguez- en cuestión de horas.

La causa, que comenzó con la investigación de un robo de equipos estratégicos de ARSAT en 2024, ahora investiga un entramado político-empresario con posible pago de coimas, malversación de fondos, defraudación al estado y otros delitos relacionados con la función pública.