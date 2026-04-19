Alejandro Poquet: "El Colegio de Abogados está cooptado por el Poder Ejecutivo y perdió su razón de ser"

El candidato también detalló propuestas concretas para los abogados matriculados, con eje en la defensa del ejercicio profesional, mejoras en condiciones laborales y un intento por recuperar la participación de los letrados en la vida institucional.

Alejandro Poquet, Abogado (15).jpeg Alejandro Poquet, abogado reconocido y un estudioso del Derecho Penal. Propone que el Colegio de Abogados sea presidido por una gestión independiente al poder político de turno. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

La pérdida de autonomía del poder político como objetivo a cambiar

Poquet fue directo al explicar el diagnóstico que fundamenta su candidatura.

El Colegio de Abogados ha sido cooptado hace varios años por el Poder Ejecutivo y si pierde su independencia y su autonomía, pierde su razón de ser El Colegio de Abogados ha sido cooptado hace varios años por el Poder Ejecutivo y si pierde su independencia y su autonomía, pierde su razón de ser

En ese sentido, sostuvo que la institución debería funcionar como un espacio de respaldo para los profesionales. “El Colegio de Abogados está para proteger a sus asociados, al que recién se recibe, al que tiene problemas, al que es amenazado, al que tiene problemas en las causas con el poder”, dijo.

Según planteó, el escenario actual genera desigualdad para quienes litigan en casos sensibles: “Si el Colegio de Abogados está absorbido por el Poder Ejecutivo y al abogado le toca enfrentar intereses del oficialismo, queda sin herramientas”.

Los abogados hoy son súbditos de la administración de justicia. Nosotros venimos a decir que no a esta práctica Los abogados hoy son súbditos de la administración de justicia. Nosotros venimos a decir que no a esta práctica

Críticas al sistema judicial y a su relación con la política

El candidato a elecciones 2026 vinculó la situación del Colegio de Abogados con un esquema más amplio que, según su mirada, atraviesa a la Justicia mendocina. “Estamos en una democracia de muy baja intensidad”, sostuvo.

También cuestionó el funcionamiento de la Suprema Corte y los equilibrios internos. “Una Corte es un órgano colegiado. Si el presidente dice ‘yo digo lo que quiero’, no hay colegiatura”, señaló.

En esa línea, advirtió sobre el avance del poder político: “La voracidad por manejar la Justicia, por tener influencia en la Justicia, se ha intensificado en la época de este gobierno”.

“Se aumentó la intensidad de influencia del poder político sobre el Poder Judicial", sentenció Poquet y agregó: “Nosotros venimos a cortar ese cordón umbilical del poder político".

Para Poquet la lista oficialista es "un embuste"

Presentación Libro de Alejandro Poquet Facultad de Derecho.jpeg Poquet en la presentación de uno de sus libros en la Facultad de Derecho. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Poquet también apuntó contra la lista rival, encabezada por Alejandra Lanci, actual integrante de la Asesoría de Gobierno. “Está en en el Poder Ejecutivo", marcó. No obstante, es importante aclarar que Lanci es una empleada de carrera, no es una funcionaria nombrada por la actual gestión.

De todas maneras, según la mirada de Poquet, no puede ser independiente del Poder Ejecutivo, si ocupa la titularidad del Colegio de Abogados: “¿Cómo va a denunciar arbitrariedades del Poder Ejecutivo?. No lo va a hacer”.

Y sumó: “La otra lista es un embuste, le están mintiendo. Es un fraude electoral”.

También extendió las críticas a otros integrantes de esa propuesta: “Sebastián Sosa, candidato al Tribunal de Ética, es asesor de la Subsecretaría de Trabajo, es difícil que pueda sancionar a alguien con vínculos políticos”.

Las propuestas y beneficios pensados para los abogados

Como titular de APA, Poquet planteó una serie de medidas orientadas a recuperar el rol del Colegio de Abogados y atraer nuevamente a los matriculados.

Una de las principales es la creación de una comisión de defensa del abogado: “A puertas abiertas para los que tengan cualquier tipo de problema en el ejercicio de la profesión”.

También propuso un sistema de microcréditos financiados con fondos del Colegio de Abogados: “Para obra social, seguro por mala praxis y actualización de herramientas de trabajo como computadora o celular”.

Aseguró: “Esto es inédito y yo voy a morir en este intento”.

A eso sumó la idea de garantizar capacitación gratuita: “Van a pagar una cuota, pero van a tener obra social, seguro, herramientas y capacitación sin costo”.

Otro objetivo: recuperar la participación de los abogados

Poquet sostuvo que uno de los problemas actuales es la baja participación de los abogados. “¿Para qué voy a ir al colegio y para qué voy a pagar si el colegio no me da nada?”, describió como lógica extendida.

Y agregó: “Los abogados se van, se escapan, están abandonados a su suerte”.

Frente a eso, planteó un cambio de enfoque: “La cuota la vamos a hacer útil. Entonces van a pagar gustosos”.

También remarcó la necesidad de reconstruir el vínculo con los matriculados: “Tenés que acercarte, decir qué te pasa, participar, capacitarte. El colegio tiene que darte una respuesta”.

Cuáles son las funciones del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Mendoza, en particular el de la Primera Circunscripción, tiene un peso institucional importante en Mendoza. Participa en el Consejo de la Magistratura, el organismo que interviene en la selección de jueces y fiscales, lo que le da incidencia en la conformación de ternas.

Además, regula el ejercicio profesional a través de la matriculación y el control ético mediante su Tribunal de Ética.

También cumple funciones de defensa de los abogados en su actividad, impulsa instancias de capacitación a través de comisiones específicas, interviene en procesos de mediación y ofrece distintos servicios y beneficios para sus matriculados.

Justamente, su rol en la propuesta de candidatos para integrar ternas es uno de los puntos que lo vuelve más expuesto a posibles influencias del poder político.