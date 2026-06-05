Cornejo respaldó a Mingorance y cuestionó la grave imputación que le dio la Justicia

cloacas los corralitos aysam irrigacion guaymallen El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la situación de Humberto Mingorance y al derrame cloacal en Corralitos.

El gobernador repasó los problemas estructurales que viene atravesando AYSAM desde que fue privatizada hasta que se la reestatizó y recordó situaciones similares que debió atravesar por la falta de inversión que se arrastró durante años.

Con ese argumento criticó la dura imputación que ahora pesa sobre Humberto Mingorance, y sobre dos de los gerentes de AYSAM, que están acusados de "daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud" por los derrames en el canal Vertientes Corralitos.

"La imputación no está radicada en un hecho de corrupción. Es porque han volcado en un canal de riego los residuos cloacales", acotó y aclaró que "los residuos cloacales no son como la electricidad o el gas, que si hay un problema se cierra y se corta".

Cornejo explicó que Mingorance y su equipo no tenían otra opción más que avanzar con ese derrame: "Ellos han tomado una decisión volcando sobre un lugar que no podían cerrar el grifo. La imputación es por la denuncia que hizo Irrigación, y ahora Irrigación los ha autorizado a volcar en lugares similares al que volcaron en su momento. Yo no comprendo mucho esa imputación porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer".

Otro funcionario que renunció por una grave acusación

Cornejo también se refirió brevemente y por primera vez a la situación judicial del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual.

marcelo dagostino.jpg Cornejo definió como grave la imputación que pesa sobre el ex subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.

El gobernador sólo acotó que el ex funcionario "fue denunciado, renunció y se está sometiendo a la Justicia", y se inclinó por mostrar que esa baja se resolvió con un experimentado dirigente como es Juan Carlos Jaliff.

"Es una denuncia grave, entonces tiene que afrontar esa situación. Es una denuncia derivada de una relación personal o sea que no afecta en lo más mínimo la función de la Subsecretaría de Justicia", agregó y apuntó a que las definiciones del caso se deben consultar en la Justicia y no al Ejecutivo.