El gobernador Alfredo Cornejo fue claro cuando se lo consultó por la situación política del titular de AYSAM, Humberto Mingorance, imputado por el derrame de líquidos cloacales en Corralitos: no le va a pedir la renuncia y lo respalda políticamente porque entiende que se lo responsabiliza de una situación que heredó y que no puede resolver de inmediato.
Cornejo respaldó a Mingorance y cuestionó la grave imputación que le dio la Justicia
El gobernador aseguró que no va a echar Humberto Mingorance y marcó que la denuncia en su contra no es por corrupción sino por algo que no pudo evitar
Tal y como lo adelantó Diario UNO el fin de semana, Alfredo Cornejo no cree que descabezar AYSAM sea la solución de la crisis que atraviesa el sistema de cloacas y que detonó en Corralitos.
"Cambiar a un funcionario no cambia la situación de fondo que es el plan estructural que tenemos, que se ejecuta a través de AYSAM en agua y cloacas", definió Cornejo en una rueda de prensa.
El gobernador repasó los problemas estructurales que viene atravesando AYSAM desde que fue privatizada hasta que se la reestatizó y recordó situaciones similares que debió atravesar por la falta de inversión que se arrastró durante años.
Con ese argumento criticó la dura imputación que ahora pesa sobre Humberto Mingorance, y sobre dos de los gerentes de AYSAM, que están acusados de "daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud" por los derrames en el canal Vertientes Corralitos.
"La imputación no está radicada en un hecho de corrupción. Es porque han volcado en un canal de riego los residuos cloacales", acotó y aclaró que "los residuos cloacales no son como la electricidad o el gas, que si hay un problema se cierra y se corta".
Cornejo explicó que Mingorance y su equipo no tenían otra opción más que avanzar con ese derrame: "Ellos han tomado una decisión volcando sobre un lugar que no podían cerrar el grifo. La imputación es por la denuncia que hizo Irrigación, y ahora Irrigación los ha autorizado a volcar en lugares similares al que volcaron en su momento. Yo no comprendo mucho esa imputación porque no pueden responsabilizarlo penalmente de cosas que no tenían más opciones que hacer".
Otro funcionario que renunció por una grave acusación
Cornejo también se refirió brevemente y por primera vez a la situación judicial del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, quien fue denunciado por violencia de género y abuso sexual.
El gobernador sólo acotó que el ex funcionario "fue denunciado, renunció y se está sometiendo a la Justicia", y se inclinó por mostrar que esa baja se resolvió con un experimentado dirigente como es Juan Carlos Jaliff.
"Es una denuncia grave, entonces tiene que afrontar esa situación. Es una denuncia derivada de una relación personal o sea que no afecta en lo más mínimo la función de la Subsecretaría de Justicia", agregó y apuntó a que las definiciones del caso se deben consultar en la Justicia y no al Ejecutivo.