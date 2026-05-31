Humberto Mingorance resiste la crisis en Corralitos, el PRO se ordena y se largó la carrera de encuestas

Humberto Mingorance aysam 2 Humberto Mingorance, titular de AYSAM, se defendió de la imputación penal por el derrame cloacal en Corralitos. Foto: Captura streaming Radio Nihuil

Es más, varias fuentes involucradas en el caso coincidieron en una frase que garantiza la supervivencia política de Mingorance: "La renuncia de un funcionario político no soluciona absolutamente nada. La gente necesita acciones concretas y ya".

"Lo que le pasó a él le pudo pasar a cualquiera en su lugar. Si se buscaran responsables políticos para denunciar habría que ir varios años atrás cuando otros tantos habilitaron construcciones sin ordenamiento territorial aguas arriba, en Luján o en Maipú", argumentan los que buscan las causas del colapso de ese colector cloacal que se diseñó para 200.000 usuarios y recibe desechos de más de 500.000.

Si bien a la denuncia penal contra Mingorance la hizo el titular de Irrigación, Sergio Marinelli, casi acorralado por la obligación que tiene en el cuidado del estado de los canales de riego, es claro que ambos funcionarios continúan trabajando juntos, pese a las diferencias. De hecho esta semana compartieron exposición en el encuentro del Consejo Federal de Inversiones que se enfocó en el cuidado del agua.

cloacas los corralitos aysam irrigacion guaymallen Tras la imputación penal que recayó sobre Humberto Mingorance, los equipos de AYSAM y de Irrigación trabajan juntos en las obras que buscan resolver el derrame cloacal en Corralitos.

Es que la denuncia penal fue algo que Marinelli no pudo esquivar. Pero después de ir a la Justicia, Irrigación y AYSAM siguieron trabajando en conjunto. Es más: firmaron un acuerdo con la Dirección de Ambiente de la provincia y con la misma comuna para avanzar con las obras del ducto que llevará las cloacas de Corralitos hasta el límite con Lavalle, como contó hace una semana el periodista Julián Imazio.

En paralelo, la cúpula de AYSAM ya apeló la multa de $120 millones que le impuso Irrigación y a esa apelación deberá definirla el Tribunal de Apelaciones que integran varios consejeros y el mismo Marinelli.

Sergio Marinelli 2024.jpg El titular de Irrigación, Sergio Marinelli integra el tribunal que debe analizar la apelación de la multa que recibió AYSAM por los derrames cloacales en Corrralitos.

"Es probable que si demuestran que cumplen con la obra, y logran que esos vecinos de Corralitos dejen de pisar, oler y ver caca por sus calles, se pueda levantar la multa, porque incluso la inversión superará el monto de la multa. Acá el objetivo no es recaudar, sino resolver", reconocen fuentes de Irrigación.

En su defensa, el mismo Mingorance admitió que –tal como denunció Irrigación- se vertieron líquidos y se intervino el canal Vertientes Corralitos sin autorización expresa (alegando falta de respuesta del organismo de control), pero aseguró que dicha decisión se tomó para evitar que las casas de los vecinos se inundaran con efluentes.

“Los niños no están yendo a la escuela pisando caca porque los líquidos están conducidos por este lugar –el canal- justamente para que no haya desbordes ni afectación a las casas ni a las personas”, aseguró el funcionario imputado.

No es lo ideal, reconoció Mingorance, pero se optó por el “mal menor”.

Por su lado, y como para mitigar en algo el enorme perjuicio que le genera ese desborde cloacal a los vecinos de Corralitos, la comuna decidió eximirlos del pago de tasas municipales. Un gesto del intendente Marcos Calvente que estará vigente hasta tanto se terminen las obras para remediar el derrame cloacal.

El PRO se ordena detrás de Pradines, mientras Hebe se ilusiona con una intendencia

El próximo sábado 6 de junio se cumple el plazo para que la militancia del PRO presente sus listas de cara a las elecciones partidarias del 28 de este mes y eso explica también la reciente visita del ex presidente Mauricio Macri a Mendoza.

Es que si bien el dirigente amarillo vino a verse con Alfredo Cornejo, en parte también quiso asegurarse de que en estas tierras se alinearan los planetas y la militancia. Y lo consiguió, parece que a esta altura todo está dado para que el presidente partidario Gabriel Pradines busque y consiga su reeleción.

esteban allasino mauricio macri gabriel pradines El ex legislador, Gabriel Pradines, buscará la reelección en la conducción del PRO provincial. Tiene el respaldo de Mauricio Macri y de Esteban Allasino. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

Es que el ex legislador tiene el aval de Macri y cuenta con el respaldo del intendente Esteban Allasino, hoy uno de los hombres poderosos del PRO, que si bien sonó para conducir el partido, esquivó esa tarea en pos de concentrarse en su futuro político, ya que tiene grandes chances de buscar un segundo mandato en la intendencia de Luján.

Por si fuera poco con todo eso, al parecer la candidatura de Pradines tendría detrás un acuerdo para que el cornejismo no juegue sus cartas en estas elecciones.

"Los números nos darían para lograr la reelección. En las elecciones anteriores logramos 750 votos en Luján, y otros 500 en Guaymallén y en total votaron 2.500 afiliados, con lo cual, si reeditamos esa elección y conseguimos sólo 60 votos más, ya tendríamos nuevamente la presidencia del partido", se entusiasma un alfil de Pradines que tiene los padrones en mano.

Hay que recordar que en la anterior puja por la conducción del PRO, la batalla fue entre la vicegobernadora Hebe Casado -quien contó con el respaldo del cornejismo- y el mismo Pradines.

Pero esta vez la titular del Senado parece más concentrada en dar pelea por la intendencia de San Rafael, que en volver a meterse en el barro del PRO.

Guerra de encuestas por posicionar candidatos antes del Mundial

Más de un año falta para que los mendocinos podamos acudir a las urnas a elegir al próximo gobernador, pero es claro que la definición de quién podría ser el candidato de Cambia Mendoza ya preocupa en Casa de Gobierno, tanto que esta semana se desató una guerra de encuestas para posicionar a "un candidato del equipo de Alfredo Cornejo", versus el diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri.

Eso puede explicar que en el mismo martes a la noche, en que Martha Reale difundía una encuesta que mostraba en ascenso a ese alfil de Cornejo -al que aún no le ponen nombre en su encuesta-, también se difundía en diario Clarín un sondeo de la consultora Equipo Mide, que aseguraba que Luis Petri era el dirigente de mejor imagen y el de mayor intención de voto.

Tras el bombardeo que se replicó en los medios, en Casa de Gobierno se tranquilizaban con el dato de que ese candidato del equipo de Cornejo subió en aprobación: de 21% que tenía en febrero a 26,8% en mayo, según la medición de Reale. Es que la lectura de fondo es que aún sin nombrar a ninguno de los dos ministros Tadeo García Zalazar o Natalio Mema, el cornejimo se estaría asegurando esa base para que "el elegido" sea, luego, el que más aprobación arrastre.

Intención de voto de Reale

Con las encuestas en mano, en el petrismo vivieron dos escenarios. Uno es en el que no dejan de facturarle a Martha Reale que en las PASO del 2023 le pifió al resultado (le dio a Luis Petri 4,4% de intención de voto y terminó cosechando 17%, lo que significó 40% en la interna de Cambia Mendoza).

Y encima esta semana, la encuestadora dudó en el programa Séptimo Día de que Petri vaya a tener el visto bueno de Karina Milei para presentarse a la sucesión.

Sin embargo, prefirieron quedarse con el dato del Equipo Mide (encuesta publicada por Clarín) donde el diputado nacional tiene 58% de imagen positiva y lidera el ranking de los medidos en la provincia.

En esta marea de nombres y porcentajes hay un dato que subyace e inquieta a todos. Más que dato es un apellido muy conocido: Suarez.

Es que en ambas mediciones, aparece el intendente Ulpiano Suarez como el radical que se posiciona por mérito propio. Tanto que según Reale pasó de tener un piso de 4,3% en febrero a duplicar cómodamente ese registro en mayo, en donde la intención de voto fue de 9,1%.

Pero hay más "suarismo". En la encuesta de Equipo Mide, detrás de Ulpiano Suarez -que aparece segundo entre los más valorados con una imagen positiva de 50%- aparece su tío, el ex gobernador Rodolfo Suarez, quien conserva 41% de imagen positiva.

Imagen de los referentes políticos de Mendoza Equipo Mide

Esa buena imagen del suarismo, y la irrupción de Rodolfo Suarez entre los más valorados, no deja de asombrar a propios y extraños. Es que el ex gobernador mantiene un bajo perfil como senador nacional, pero al parecer en la escala de valores de los mendocinos conserva una buena imagen. Tanto que hay quienes lo ven volviendo a la intendencia de Capital que dejó en manos de su sobrino hace casi 7 años.

Así las cosas, habrá que ver cómo evolucionan las próximas mediciones, para aventurar si Alfredo Cornejo se decide a bendecir formalmente a uno de sus ministros -lo que claramente lo haría feliz-, o si en cambio, por pragmatismo puro se inclina por Ulpiano Suarez, quien podría sumar al espacio su propia construcción o valoración en intención de voto.

"La campaña real va a arrancar cuando termine el Mundial", vaticina una fuente cercana al gobernador, que se ilusiona con que para entonces, alguno de los alfiles cornejistas pueda ir subiendo en conocimiento e imagen entre el electorado mendocino.