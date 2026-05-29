La Municipalidad de Guaymallén tomó una decisión clave en medio del escándalo cloacal que afecta a vecinos de Los Corralitos: quienes vivan en las calles afectadas por la emergencia ambiental serán liberados de pagar tasas municipales.
Por la crisis cloacal, Guaymallén liberó de tasas a vecinos de Los Corralitos
La decisión busca aliviar a los vecinos afectados por la emergencia ambiental mientras avanzan las obras y la causa judicial por los efluentes cloacales
La decisión fue ratificada por el Concejo Deliberante y consiste puntualmente en la eximición del pago de tasas municipales a los contribuyentes cuyos inmuebles estén ubicados sobre calle 2 de Mayo, entre Severo del Castillo y Reconquista; y sobre calle Severo del Castillo, desde Adrover hasta 2 de Mayo, en el distrito Los Corralitos.
La medida entra en vigencia este viernes y se mantendrá mientras continúen en ejecución las obras de remediación que lleva adelante AYSAM en la zona afectada.
Ayuda municipal para los vecinos afectados por efluentes cloacales
Además del alivio económico, el decreto aprobado contempla:
- Asistencia técnica y jurídica para los vecinos a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén.
- Realización de operativos periódicos de limpieza y fumigación en el área afectada.
- Provisión de información sobre posibles riesgos o afecciones a la salud derivadas de la contingencia.
Esta decisión surge como respuesta a la situación de colapso cloacal que mantiene a los vecinos hace meses conviviendo con derrames de efluentes.
Colapso de la red cloacal en Guaymallén
La crisis en Los Corralitos escaló a tal punto que involucró a la Justicia penal.
En medio de los reclamos de vecinos y productores por una situación que los tiene a maltraer hace un año, el titular de AYSAM, Humberto Mingorance, enfrenta una imputación penal por delitos ambientales tras la rotura de canales para realizar vertidos de efluentes cloacales.
El funcionario calificó la maniobra como un "mal menor" necesario para evitar que los líquidos inundaran el interior de las viviendas, asegurando que el plan de contingencia actual -que incluye limpieza profunda y bypass con bombeo- permitirá estabilizar la zona en la primera quincena de junio.
Mientras tanto, en el lugar persiste el olor nauseabundo y el malestar de los vecinos de Guaymallén, quienes son asistidos con operativos de cloración en las acequias donde ahora se canaliza el fluido.