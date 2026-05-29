Por la crisis cloacal, Guaymallén liberó de tasas a vecinos de Los Corralitos

La medida entra en vigencia este viernes y se mantendrá mientras continúen en ejecución las obras de remediación que lleva adelante AYSAM en la zona afectada.

Ayuda municipal para los vecinos afectados por efluentes cloacales

Además del alivio económico, el decreto aprobado contempla:

Asistencia técnica y jurídica para los vecinos a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén .

para los vecinos a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de . Realización de operativos periódicos de limpieza y fumigación en el área afectada.

en el área afectada. Provisión de información sobre posibles riesgos o afecciones a la salud derivadas de la contingencia.

cloacas guaymallen aysam irrigacion los corralitos Continúan las obras de AYSAM en la zona del colapso de la red cloacal, en Los Corralitos.

Esta decisión surge como respuesta a la situación de colapso cloacal que mantiene a los vecinos hace meses conviviendo con derrames de efluentes.

Colapso de la red cloacal en Guaymallén

La crisis en Los Corralitos escaló a tal punto que involucró a la Justicia penal.

En medio de los reclamos de vecinos y productores por una situación que los tiene a maltraer hace un año, el titular de AYSAM, Humberto Mingorance, enfrenta una imputación penal por delitos ambientales tras la rotura de canales para realizar vertidos de efluentes cloacales.

El funcionario calificó la maniobra como un "mal menor" necesario para evitar que los líquidos inundaran el interior de las viviendas, asegurando que el plan de contingencia actual -que incluye limpieza profunda y bypass con bombeo- permitirá estabilizar la zona en la primera quincena de junio.

Mientras tanto, en el lugar persiste el olor nauseabundo y el malestar de los vecinos de Guaymallén, quienes son asistidos con operativos de cloración en las acequias donde ahora se canaliza el fluido.