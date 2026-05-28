Quiso comprar una moto por Marketplace, fue asaltado y hace 4 meses lucha por su vida

asalto guaymallen La moto que iban a comprar las víctimas del asalto.

El asalto en Los Corralitos

El comerciante había pactado reunirse en ese lugar con el vendedor de una moto que iba a comprar por una suma de $2.5 millones. Cerca de las 16 llegaron al lugar en la camioneta y se encontraron con un joven en muletas y con un yeso en una de sus piernas. Les indicó dónde estacionar el vehículo, pero cuando la víctima se bajó le apuntó con un arma de fuego.

"Dame la plata o te quemo", le dijo el ladrón. El comerciante se resistió, pero en segundos recibió un disparo en el abdomen. Dos sujetos más abordaron al resto de las víctimas que estaban en la camioneta y también los amenazaron, mientras les exigían el dinero en efectivo. A la esposa le gatillaron 3 veces en la cabeza, pero la bala no salió. Lo mismo con uno de los hijos adolescentes.

El empleado logró arrancar el vehículo y huyó del lugar. En esa frenética secuencia, los autores del asalto efectuaron disparos que impactaron en la camioneta y, al ver frustrado el robo, escaparon en motos.

Se realizó un operativo cerrojo por parte de la Policía que, con la ayuda de testigos, logró detener a los hermanos Marcos Jesús (19) y Lautaro Jeremías (21) Ellena quienes se ocultaba en un aguantadero junto a un adolescente de 15 años. Días después fue detenido otro sospechoso: Daniel Oscar Morán (53).

Polo Judicial.jpg El violento asalto tiene 3 detenidos a disposición de la Justicia.

El trío de sospechosos se encuentran imputados por 3 hechos de tentativa de homicidio criminis causa y robo agravado. Es decir, para la Fiscalía intentaron masacrar a la familia en busca de concretar el asalto. Hace pocos días, la jueza María José Cerdera dictó la prisión preventiva.

El estado de salud de la víctima del asalto

Desde aquel 8 de febrero en que fue baleado, el hombre de 46 años se encuentra en estado crítico. Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva con el abdomen abierto, tras haber sido intervenido quirúrgicamente en 6 ocasiones. El hombre no puede caminar ni alimentarse por sus propios medios. Incluso los médicos determinaron que deberá tener una colostomía de por vida.

En paralelo, sus 3 hijos continúan sus estudios de colegio en forma virtual. La familia atraviesa una compleja realidad económica tras el asalto ya que el padre era el sustento con su negocio de repuestos, que se encuentra cerrado desde el día del hecho.