Todos tenemos o hemos tenido en casa la famosa planta suculenta o popularmente conocida como árbol de jade, sin duda un clásico argentino. Estas se convirtieron en protagonistas por su estética original para embellecer cualquier entorno y su fácil cuidado. Sin embargo, dentro del feng shui, estas plantas tienen un significado mucho más profundo que va más allá de lo visual. ¿ Qué significa tener una?
Si tenés un árbol de jade o suculenta en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
El árbol de jade o suculenta son una planta que todos tenemos en casa y carga consigo un profundo significado espiritual capaz de traer beneficios
Dentro del universo del feng shui todo tiene un significado. Los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas que eliges tener en cada lugar que les designas también significan algo. El árbol de jade es una planta que tiene muchísimos beneficios y significados que pocos conocen o saben aprovechar.
Si tenés un árbol de jade o suculenta en tu casa, te contamos qué significa y qué beneficios trae a tu hogar
Todas las plantas que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. Si bien los amantes de la jardinería saben que el árbol de jade tiene beneficios y su presencia va mucho más allá de lo que todos creen.
El árbol de jade o suculenta, tiene beneficios extremadamente positivos en nuestra vida y hogar. Primero porque tiene potencial energético como ninguna otra planta y porque sus hojas son capaces de retener agua dentro de ellas y así como acumulan agua en el interior, guardan riqueza en el hogar. Sin embargo, más allá de esas características peculiares, atrae otros beneficios:
- El árbol de jade también es conocido como el árbol de la abundancia.
- Es una planta pequeña en tamaño y puede adaptarse a la perfección en el interior.
- Es ideal de tenerlo si estás en camino hacia la estabildidad financiera y personal.
- Entre más atención se le proporcione, mayores serán los frutos para sus dueños.
- Atrae riqueza y prosperidad financiera.
- Ayuda a tener buena salud y armonía familiar.
- Al árbol de jade se le atribuían dones dentro de la medicina, así que no solo tiene beneficios en la energía, sino también en el cuerpo.
Lo cierto es que las plantas siempre cumplen una función y para que su efecto y significado sean notorios, la ubicación es todo. No es ponerla por ponerla en cualquier lugar, sino más bien el feng shui aconseja que sea donde sus propiedades surjan efecto y estén en equilibrio con tu casa.
En este sentido, si quieres ser un experto en jardinería que te beneficie, poner la suculenta o árbol de jade en el baño o cocina sería un error. Debe ponerse en el interior de la casa como el lado este de la misma para la buena salud, el sur para la buena suerte y al noroeste para la creatividad.