El árbol de jade se volvió una tendencia entre los fanáticos de la jardinería, e inclusive para quienes buscaban solo decorar de una forma natural el interior de casa. Esta planta ha sido de las más solicitadas por su estética, pero también por ser una suculenta que necesita de cuidados mínimos para su salud.
Árbol de jade: el sitio que la planta no debe ocupar en casa durante el verano
Los expertos en jardinería revelaron cuál es el lugar más peligroso que puede ocupar un árbol de jade durante el verano, poniendo en riesgo su salud
Hay que saber que el árbol de jade es una planta particular y, en cierta medida, delicada, y es que no puede ocupar cualquier sitio dentro de casa, y mucho menos durante el verano. Los expertos en jardinería advirtieron sobre el lugar que la planta debe evitar durante ésta época del año para no correr peligro.
Por qué el verano y la primavera son tan positivos para el árbol de jade
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
El sitio de casa que el árbol de jade no debe ocupar durante el verano
Expertos en jardineria, como la gente de Purplant, son quienes brindan los principales y mejores consejos sobre el árbol de jade. Estos no solo se limitan a lo básico como el riego, sino también a cuidados que muchas veces pasan inadvertidos entre las personas y que pueden ser letales para nuestra planta.
Hay un sitio en particular que puede poner en peligro la salud de nuestro árbol de jade, y ese es pegado a una ventana. Quienes más saben sobre suculentas aseguran que este lugar debe ser evitado en tiempos prolongados, ya que la luz solar del verano es más fuerte que en otras estaciones y eso puede provocar quemaduras en la planta.
La recomendación es que, si el árbol de jade va a ocupar un lugar en la ventana, sea por 4 horas, y siempre durante el sol de verano de la mañana. Luego de las 11 de la mañana, la planta ya no debe estar expuesta al sol en este sitio.