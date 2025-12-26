La planta ideal para ahuyentar las moscas del jardín y dentro de la casa

La experiencia de vivir con las moscas y tener que ahuyentarlas con uno que otro producto químico, no es algo gratificante. En ese sentido, en el jardín, un lugar muy frecuentado en primavera verano, abundan las moscas. Lo bueno es que estas se pueden alejar si se tiene cerca una planta que se destaca por su aroma intenso.
Las moscas se vuelven muy invasivas cuando el calor está presente y las personas recurren a todo tipo de métodos para ahuyentarlas.
La solución más fácil es recurrir a métodos que no son los más convenientes, que no quiere decir que no sean efectivos.
Lo más normal es usar insecticidas y plaguicidas para alejar las moscas del jardín, siendo una manera no tan saludable como los naturales.
Por suerte existe una planta que aleja las moscas, ya que posee componentes que actúan como repelentes naturales, que terminan siendo una bendición por su efectividad.
Según detalla un estudio publicado por IOP Science, hay una planta aromática que se destaca entre varias, por su alto poder para ahuyentar las moscas.
La planta que ahuyenta las moscas y es una bendición para el jardín
Las moscas no son bienvenidas en ningún hogar y frecuentan todos los lugares por donde las personas dejan rastros, sobre todo si hay restos de comida de por medio.
Estas pueden llegar a contaminar alimentos y superficies donde se posan, dejando huevos para su reproducción.
Lo bueno es que hay un método natural que muchos aplican a sus vidas para espantarlas y todos deberían ponerlo en práctica.
Toda persona debería tener una planta de albahaca en el jardín, una hierba que posee un olor característico que aleja las moscas y resulta más que efectiva.
También se la puede tener dentro de casa, en una maceta.
Si bien la albahaca se conoce mucho por sus usos gastronómicos, es además un potente repelente de moscas, como así también de mosquitos, abejas y avispas.
Una planta con muchos beneficios como repelente
En el estudio publicado por el sitio de investigación científica, la albahaca posee estas características, que la hacen enemigas de las moscas:
- Tiene aceites esenciales en sus hojas como eugenol, timol, cineol, ideales para repeler la presencia de las moscas.
- Estos componentes hacen que se alejen las moscas, al afectar el sistema nervioso de las plagas.
- La albahaca posee, además, de linalol, un compuesto que es más que efectivo para ahuyentar las moscas.
- Se recomienda frotar suavemente las hojas de la planta de albahaca, para que los olores salgan con más facilidad y así las moscas escapan de ese lugar.