La planta ideal para ahuyentar las moscas del jardín y dentro de la casa

Lo más normal es usar insecticidas y plaguicidas para alejar las moscas del jardín, siendo una manera no tan saludable como los naturales.

Por suerte existe una planta que aleja las moscas, ya que posee componentes que actúan como repelentes naturales, que terminan siendo una bendición por su efectividad.

Según detalla un estudio publicado por IOP Science, hay una planta aromática que se destaca entre varias, por su alto poder para ahuyentar las moscas.

moscas

La planta que ahuyenta las moscas y es una bendición para el jardín

Las moscas no son bienvenidas en ningún hogar y frecuentan todos los lugares por donde las personas dejan rastros, sobre todo si hay restos de comida de por medio.

Estas pueden llegar a contaminar alimentos y superficies donde se posan, dejando huevos para su reproducción.

Lo bueno es que hay un método natural que muchos aplican a sus vidas para espantarlas y todos deberían ponerlo en práctica.

Toda persona debería tener una planta de albahaca en el jardín, una hierba que posee un olor característico que aleja las moscas y resulta más que efectiva.

También se la puede tener dentro de casa, en una maceta.

planta-albahaca

Si bien la albahaca se conoce mucho por sus usos gastronómicos, es además un potente repelente de moscas, como así también de mosquitos, abejas y avispas.

Una planta con muchos beneficios como repelente

En el estudio publicado por el sitio de investigación científica, la albahaca posee estas características, que la hacen enemigas de las moscas:

planta-moscas-jardín