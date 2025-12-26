Mendoza recibió una nueva carga de medicamentos importados de la India. Se trata de Tacrolimus, un fármaco para pacientes trasplantados.
Llegó a Mendoza una nueva tanda de medicamentos indios con precio 92% más bajo que en el mercado tradicional
Alfredo Cornejo anunció la importación de un medicamento para pacientes trasplantados. Llegaron 275.000 unidades desde India
El gobernador Alfredo Cornejo contó en sus redes sociales que, con esta compra, el Gobierno ahorró más de $1.500 millones, “lo que representa pagar cerca de un 92% menos de lo que hubiera costado adquirir la misma medicación por otras vías”.
Se trata de 275.000 unidades de Tacrolimus 1 mg y 21.000 unidades de Tacrolimus 5 mg, una cantidad que garantiza alrededor de 18 meses de cobertura para el sistema público de salud.
Regalo de Navidad: un medicamento esencial para trasplantados
El Tacrolimus es un medicamento esencial, indispensable para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y para tratar patologías de alta complejidad.
“Garantizar su provisión no es un gasto: es una decisión política en defensa del derecho a la salud”, expresó Cornejo al contar la noticia de su llegada.
El medicamento fue adquirido a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y proviene de la India.
Otro medicamento para trasplantados
Esta entrega de medicamentos para pacientes trasplantados se suma a la de mediados de noviembre, cuando la Provincia adquirió casi 200.000 unidades de micofenolato de mofetilo 500 mg comprimidos. Ese inmunosupresor es utilizado principalmente para prevenir el rechazo en pacientes con trasplante de órganos sólidos, como riñón, corazón o hígado.
En etapas anteriores, Mendoza ya había incorporado desde India medicamentos esenciales como metformina, losartán, levotiroxina e ibuprofeno.