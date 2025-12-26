Llegó a Mendoza una nueva tanda de medicamentos indios con precio 92% más bajo que en el mercado tradicional

Regalo de Navidad: un medicamento esencial para trasplantados

El Tacrolimus es un medicamento esencial, indispensable para prevenir el rechazo de órganos en personas trasplantadas y para tratar patologías de alta complejidad.

“Garantizar su provisión no es un gasto: es una decisión política en defensa del derecho a la salud”, expresó Cornejo al contar la noticia de su llegada.

medicamentos importacion tuit cornejo Alfredo Cornejo contó por X la llegada de medicamentos importados.

El medicamento fue adquirido a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y proviene de la India.

Otro medicamento para trasplantados

Esta entrega de medicamentos para pacientes trasplantados se suma a la de mediados de noviembre, cuando la Provincia adquirió casi 200.000 unidades de micofenolato de mofetilo 500 mg comprimidos. Ese inmunosupresor es utilizado principalmente para prevenir el rechazo en pacientes con trasplante de órganos sólidos, como riñón, corazón o hígado.

En etapas anteriores, Mendoza ya había incorporado desde India medicamentos esenciales como metformina, losartán, levotiroxina e ibuprofeno.