Confirmado el precio del dólar el día después de Navidad cuando abran los bancos

El precio del dólar en cada banco este viernes 26 de diciembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del viernes 26 de diciembre al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.465

Cuánto costará el dólar blue este viernes 26 de diciembre

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este viernes 26 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas al pasar otra vez la barrera de los $1.500.

Sin compra de dólares hasta el viernes 26 de diciembre

El Banco Central y los bancos confirmaron que el miércoles 24 de diciembre habrá asueto y el jueves 25 de diciembre será feriado cambiario. Esto significa que durante estos dos días no se podrán comprar dólares en los bancos, aunque hay otras opciones, como las billeteras virtuales y las aplicaciones de criptomonedas.