Confirmado el precio del dólar el día después de Navidad cuando abran los bancos

Los principales bancos de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar el día después de Navidad, cuando los bancos retomen sus actividades y habiliten nuevamente las operaciones cambiarias.
Tras el feriado bancario del 24 de diciembre y el feriado del 25 de diciembre, los bancos abrirán la venta de dólares a un precio promedio de $1.475, según lo dado a conocer por el Banco Central, tras recibir los reportes de cada una de las entidades bancarias.
Esta semana corta de actividad bancaria, el dólar ha sabido mantenerse a un nivel estable, con muy poco movimiento en el transcurso del lunes y el martes, que son los únicos días hábiles de esta semana, además del viernes 26 de diciembre.
El precio del dólar en cada banco este viernes 26 de diciembre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del viernes 26 de diciembre al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.471
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.465
Cuánto costará el dólar blue este viernes 26 de diciembre
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este viernes 26 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas al pasar otra vez la barrera de los $1.500.
Sin compra de dólares hasta el viernes 26 de diciembre
El Banco Central y los bancos confirmaron que el miércoles 24 de diciembre habrá asueto y el jueves 25 de diciembre será feriado cambiario. Esto significa que durante estos dos días no se podrán comprar dólares en los bancos, aunque hay otras opciones, como las billeteras virtuales y las aplicaciones de criptomonedas.