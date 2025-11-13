El Gobierno presentó otra tanda de casi 200.000 medicamentos de la India que costaron 82% menos

medicamentos funcionarios cornejo montero (1) La directora del Hospital Central, Mariana Pezzutti; el ministro de Salud, Rodolfo Montero, Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

El envío forma parte del plan provincial de importación de medicamentos de uso crónico a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mecanismo que permite acceder a fármacos de calidad certificada a precios menores que los del mercado local. En etapas anteriores, Mendoza ya había incorporado desde India medicamentos esenciales como metformina, losartán, levotiroxina e ibuprofeno. En marzo del 2025 se concretó la compra de la primera partida.

El ministro Montero destacó que ya se ahorraron más de $6.500 millones

Montero detalló que cada comprimido del micofenolato de mofetilo fue adquirido a $200 contra los $1.200 que cuesta en el mercado local. Además, aclaró que con todas las compras realizadas, el Gobierno lleva ahorrados $6.500 millones, lo que equivale al 10% del gasto anual en medicamentos del Ministerio de Salud.

El ministro aseguró que los remedios recibidos pasan por un proceso riguroso de control y que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) garantiza que los laboratorios cuenten con los estándares más altos.

"Además de exigir que los fármacos tengan el sello de la Unión Europea y de Estados Unidos -es decir, que se comercialicen en esos mercados-, la OPS y la Organización Mundial de la Salud realizan controles de calidad conjuntos, lo que agrega un nivel adicional de seguridad a los medicamentos que llegan a la provincia”, explicó.

En otra parte de su discurso ante la prensa, adelantó que en las próximas semanas la provincia recibirá un nuevo envío de tacrolimus, otro fármaco inmunosupresor que permitirá ahorrar aproximadamente $1.000 millones adicionales.

medicamentos india hospital central (1) Montero detalló que cada comprimido del micofenolato de mofetilo fue adquirido a $200 contra los $1.200 que cuesta en el mercado local. Foto: gentileza Prensa de Gobierno

Cornejo aseguró que uno de los principales gastos del Estado son los medicamentos

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Cornejo señaló que uno de los principales gastos del Estado son los medicamentos: en primer lugar salarios, en segundo subsidios al transporte y tercero en medicamentos.

"No es poca cosa el esfuerzo que estamos haciendo para que cada peso rinda más y se traduzca en mejor atención sanitaria”, puntualizó y aseguró que comprar remedios más baratos no es "ahorrar por ahorrar" sino mejorar la gestión y liberar recursos para otras áreas sensibles.

El mandatario provincial destacó que la estrategia de comprar medicamentos afuera se debe a la desregulación nacional que habilita las compras directas, aunque enfatizó: “Sin el paraguas del gobierno nacional y el trabajo conjunto con la ANMAT y la OPS sería más difícil avanzar”. En ese sentido, afirmó que “los requisitos de control siguen siendo los mismos de siempre, con los estándares de calidad más altos”.

“Estamos atacando los principales gastos del Estado con una mirada pragmática, sin descartar ninguna herramienta que permita hacerlo mejor. No es una política para la tribuna, sino una gestión concreta que mejora la eficiencia del sistema público”, resumió el gobernador, quien puso en valor que el micofenolato de mofetilo “asegura la continuidad de los tratamientos de pacientes trasplantados durante más de un año y medio, lo que es un logro enorme para el sistema de salud provincial”.

Hebe Casado puso en valor la tarea del gobernador

La vicegobernadora Hebe Casado resaltó la decisión política del Ejecutivo de aprovechar la normativa nacional que habilitó la desregulación en la importación de medicamentos: “No todas las provincias tomaron esta herramienta ni dieron la pelea. La decisión del Gobernador y del ministro de llevar adelante toda esta gestión no es poca cosa: ha sido un trabajo muy arduo que hoy tiene beneficios concretos para toda la ciudadanía".

El jefe del Servicio de Trasplante del Hospital Central destacó la compra de los medicamentos

El jefe del Servicio de Trasplante del Hospital Central, Daniel Matus, destacó la importancia clínica del medicamento recibido: “Entre el 80 y el 90% de nuestros pacientes trasplantados utilizan este fármaco. Es imprescindible para su tratamiento y su continuidad de vida”, explicó.

El especialista agregó que el micofenolato “se combina con otros inmunosupresores que también están siendo gestionados por la provincia” y que la compra “no solo garantiza la atención, sino que alivia el gasto público en un área de alto costo para el sistema sanitario”.