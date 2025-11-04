Medicamentos gratis del PAMI: qué tratamientos tienen cobertura al 100%

PAMI: tratamientos que tienen cobertura al 100% en medicamentos

El "Programa de Medicamentos PAMI", que tantos cambios sufrió durante el 2024, se encuentra vigente para más de 5 millones de jubilados y pensionados afiliados.

El programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

PAMI El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores.

PAMI: a qué jubilados les corresponden los medicamentos gratis por razones sociales

Los afiliados de PAMI que cumplan con los requisitos del subsidio pueden solicitar hasta cuatro (4) medicamentos con cobertura del 100% por razones sociales de forma virtual. Se deben cumplir los siguientes puntos:

Tener ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En el caso de los hogares que tienen un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deben ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga en simultáneo con la afiliación al Instituto.

No ser propietario de más de un (1) inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No tener un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad. En aquellos hogares que posean un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de diez (10) años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

En caso de no cumplir con los puntos 1 y 2 pero el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción. Para ello PAMI le solicitará:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Los Afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deben realizar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.