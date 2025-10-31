PAMI: qué documentación se necesita para tramitar la cobertura del 100% en insulinas

También podés realizar este trámite en la agencia PAMI que le corresponde a cada afiliado. Siempre se puede sacar un turno online para una mejor atención. Si querés aprender a realizar un trámite web mirá este video.

La documentación a presentar en PAMI es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad.

Credencial de afiliación.

Anualmente hay que actualizar en el padrón de diabéticos, mediante el médico de cabecera, el análisis de hemoglobina glicosilada (Hba1C), expresado en % o g/dl y de glucemia, expresado en mg/dl. El análisis debe estar firmado por el profesional bioquímico.

Receta electrónica.

PAMI-insulinas-1 La persona afiliada al PAMI debe estar registrada previamente en el Padrón de personas con Diabetes para recibir cobertura al 100% de insulinas.

Para los casos especiales, es esta:

Últimos dos análisis de hemoglobina glicosilada (Hba1C), expresado en % o g/dl y de glucemia, expresado en mg/dl. El análisis debe estar firmado por el profesional bioquímico.

Prescripción médica.

Formulario Vía de Excepción INICIO ó Formulario Vía de Excepción RENOVACIÓN (según corresponda).

PAMI: medicamentos para personas con diabetes

PAMI detalla que la cobertura de aquellos medicamentos que no están incluidos para los afiliados registrados en el "Padrón de Diabéticos". La solicitud de insulinas para inicio de tratamiento o cambio de tratamiento cuyo principio activo sea Glargina, Degludec y Detemir es por vía de excepción.

El trámite se inicia en la UGL (Unidades de Gestión Local) o en la agencia que le corresponde a la persona afiliada al PAMI presentando esta documentación:

Receta oficial de PAMI del médico/a especialista y una fotocopia.

INSULINAS

Para solicitar insulinas cuyos principios activos son Glargina, Degludec o Determir debe presentar el Formulario de Insulinas por Vía de Excepción INICIO ó RENOVACIÓN firmado por el médico especialista y acompañado de los últimos dos análisis de sangre completo.

HIPOGLUCEMIANTES ORALES