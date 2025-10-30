PAMI explica cómo solicitar una silla de ruedas: quiénes pueden realizar el trámite y dónde

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI, les brinda a las personas afiliadas elementos adecuados según su patología para un mejor desarrollo de la actividad cotidiana. Cómo se solicita una silla de ruedas y quiénes pueden realizar el trámite.
PAMI explica que los plazos de entrega de los elementos dependen del tiempo en que demora en salir la licitación de los mismos y de la cantidad que entrega el proveedor.
Insumos PAMI: cómo solicitar una silla de ruedas
El PAMI explica en su página web cómo se hace el trámite para solicitar una silla de ruedas, quién lo puede realizar y la documentación a presentar. La gestión la puede realizar el afiliado a la obra social, su apoderado o un familiar directo en la agencia o en las Unidades de Gestión Local (UGL). También lo puede iniciar el médico si está habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica.
Para comenzar con el trámite de solicitud de la silla de ruedas, se debe presentar en PAMI la siguiente documentación:
- DNI
- Último recibo de cobro
- Orden Médica Electrónica
- Resumen de historia clínica (que debe aclarar peso del afiliado)
- Compromiso de entrega o contrato de comodato según código de silla de ruedas.
De no contar con la OME (Orden Médica Electrónica), deberá presentar:
- Documento Nacional de Identidad
- Orden manual emitida por médico de cabecera o especialista
- Resumen de historia clínica, incluyendo el peso y la talla de la persona afiliada
PAMI: ¿dónde puede realizar este trámite el jubilado y pensionado afiliado?
- Este es un trámite web. Lo pueden realizar desde un celular, tablet o computadora.
- Si querés aprender a realizar un trámite web mirá este video.
- También podés realizar este trámite en la agencia PAMI que le corresponde a cada afiliado. Siempre se puede sacar un turno online para una mejor atención.