PAMI: Estos son los requisitos confirmados en mayo para acceder a medicamentos gratis

PAMI continúa, en mayo 2026, con su política de entrega de medicamentos gratuitos para garantizar el derecho a la salud de sus más de 5 millones de afiliados. Ante las consultas sobre posibles cambios, el organismo confirmó que los requisitos de acceso se mantienen estables, aunque es fundamental cumplir con la actualización de datos para no perder el beneficio.
¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI en mayo?
El beneficio está destinado a jubilados y pensionados que no cuentan con una cobertura médica prepaga y que, por razones económicas, no pueden costear el valor total de los remedios. Existen dos vías principales de cobertura total:
1. El Vademécum de Medicamentos Gratuitos
Para las patologías más frecuentes, PAMI cuenta con una lista de más de 3.500 marcas comerciales cuyos principios activos están cubiertos al 100%.
- Requisito: Solo se necesita la receta electrónica emitida por el médico de cabecera con la leyenda "Medicamento gratuito". El afiliado debe presentarse en la farmacia con su DNI y credencial (física o digital).
2. El Subsidio Social (para otros medicamentos)
Si el medicamento necesario no está en el listado general, se puede solicitar el subsidio social si se cumplen estas condiciones económicas en mayo:
- Ingresos: Percibir una remuneración menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos.
- Patrimonio: No ser propietario de más de un inmueble ni poseer embarcaciones, aeronaves o vehículos de menos de 15 años de antigüedad.
- Cobertura: No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga.
Trámite y documentación necesaria en mayo 2026
Para aquellos que necesiten solicitar el subsidio por razones económicas o por tratamientos de alta complejidad, la documentación requerida es la siguiente:
- DNI del afiliado.
- Credencial de PAMI (digital o plástica).
- Último recibo de haberes.
- Certificado médico que justifique la necesidad del medicamento y la imposibilidad de sustituirlo por uno del vademécum gratuito.
Cómo renovar el beneficio este mes
En mayo, la mayoría de las renovaciones son automáticas para tratamientos crónicos. Sin embargo, se recomienda a los afiliados ingresar a la página oficial de PAMI o utilizar la aplicación móvil para verificar el estado de su "vía de excepción".
Si el beneficio ha caducado, el trámite puede iniciarse de manera digital a través de la web o de forma presencial en las agencias de cercanía (UGL), solicitando turno previo para una atención más ágil.