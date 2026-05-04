Cae la vacunación antigripal y advierten por el riesgo de un rebrote de una variante letal

Gripe H3N2 ¿cómo actúa y que prevenciones se pueden tomar en Argentina La cepa H3N2 subclado K provocó un fuerte impacto en Europa durante el último invierno y alertó sobre su potencial gravedad.

Si bien las obras sociales y prepagas suelen ofrecer descuentos que oscilan entre el 40% y el 100% -dependiendo del plan y la condición del paciente-, el desembolso inicial o el costo total para quienes no poseen cobertura se volvió una barrera significativa. Fuentes del sector farmacéutico local indican que la demanda espontánea disminuyó sensiblemente en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por su parte el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) resolvió adelantar tanto en Mendoza como en todo el territorio nacional la campaña de vacunación antigripal correspondiente a 2026. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inmunidad en los grupos más vulnerables, especialmente aquellos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones o cuadros severos antes del período de mayor circulación del virus.

La advertencia y preocupación de de los especialistas

La baja tasa de vacunación no es solo un fenómeno mendocino, sino una tendencia nacional que preocupa a la comunidad médica. Médicos infectólogos subrayan que la influenza no es una "gripe común" sin consecuencias, sino una enfermedad que puede derivar en complicaciones graves como neumonía, insuficiencia cardíaca o la exacerbación de patologías crónicas preexistentes.

vacuna contra la gripe- más de 5.000 dosis El PAM adelantó la vacunación tanto en Mendoza como en todo el territorio nacional. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

El riesgo de un rebrote grave se fundamenta en la pérdida de la "inmunidad de rebaño". Cuando el porcentaje de población vacunada desciende, el virus circula con mayor velocidad y facilidad, alcanzando incluso a personas que, estando vacunadas, poseen sistemas inmunológicos más frágiles.

"La vacuna es la herramienta más eficaz para reducir las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la gripe. El estancamiento en las coberturas nos deja vulnerables ante cepas que este año podrían mostrar una mayor agresividad", señalaron expertos en salud pública.

Grupos de riesgo y cobertura pública

Es fundamental recordar que la Campaña Nacional de Vacunación garantiza la gratuidad de la dosis para los grupos considerados de riesgo, quienes pueden acudir a los centros de salud y hospitales públicos sin necesidad de prescripción médica. Estos grupos incluyen:

Personal de salud.

Personas gestantes en cualquier momento del embarazo.

Personas puérperas (hasta diez días después del parto).

Niños y niñas de seis a 24 meses (deben recibir dos dosis).

Adultos mayores de 65 años.

Personas entre dos y 64 años con factores de riesgo (enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias, obesidad, diabetes, entre otras). En este caso, sí se requiere orden médica.

Datos estadísticos y proyecciones

Los reportes de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indican que la percepción de riesgo respecto a la gripe disminuyó tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los datos objetivos muestran que los virus respiratorios siguen siendo una de las principales causas de ausentismo laboral y saturación de guardias médicas.

Influenza H3N2 cómo impacta en Argentina y cuáles son las principales formas de prevención Gripes, La coexistencia de la influenza con otros virus, como el Sincicial Respiratorio (VSR) y el COVID-19, genera un escenario de "policirculación".

La importancia de la inmunización temprana

"Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, señaló el especialista infectólogo Hugo Pizzi , en Radio Splendid, quien remarcó que esta situación ya está generando consecuencias judiciales en distintas provincias. “Estamos viviendo situaciones muy delicadas, incluso judicializadas, como en Mendoza ”, indicó.

La eficacia de la vacuna alcanza su punto óptimo aproximadamente dos semanas después de la aplicación, tiempo que demora el organismo en generar los anticuerpos necesarios. Por ello, las autoridades sanitarias de Mendoza instan a la población a no demorar la inmunización, idealmente antes de que comiencen las semanas de frío extremo y mayor circulación del virus.

La coexistencia de la influenza con otros virus estacionales, como el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y las nuevas variantes de COVID-19, genera un escenario de "policirculación" que exige una mayor prevención. La recomendación de los profesionales es clara: la vacunación no solo protege al individuo, sino que funciona como una barrera solidaria para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Ante cualquier síntoma como fiebre alta, dolor muscular intenso, tos seca o dificultad para respirar, se recomienda consultar de inmediato al médico y evitar la automedicación, especialmente en niños y adultos mayores.