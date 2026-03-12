Las farmacias de Mendoza ya tienen disponible la vacuna antigripal con la cepa 2026 y su costo ronda los $65.000 para aquellas personas que sin obra social busquen inmunizarse. Las dosis son gratuitas para aquellos pacientes en los que está indicada la vacuna y pueden aplicarsela en los vacunatorios, como en los hospitales.
Ya está disponible la vacuna antigripal en farmacias y el costo ronda los $65.000
Con la nueva cepa de la influenza A, más contagiosa, especialistas recomiendan la vacuna antigripal. Para quienes lo hagan particuar ya se inmuniza en farmacias
La aparición en las farmacias coincide con el inicio de la campaña nacional, lanzada por el Ministerio de Salud de Nación. Mientras que en Mendoza comenzaron a vacunar desde el 2 de marzo.
La acción de vacunarse es altamente recomendada para los grupos de riesgo pero también para atenuar o prevenir complicaciones que puedan aparecer por contraer la variante (H3N2) que comenzó a circular el año pasado en Europa y Estados Unidos y llegó a Mendoza, donde se produjo la primera muerte del país por esta dolencia.
Cuánto cuesta la vacuna contra la gripe 2026
El valor de la vacuna contra la gripe ronda en los $65.000 para el privado que no cuenta con obra social y no está dentro de los requisitos para ser inmunizado sin costo.
Para aquellos que no están dentro de los grupos de riesgo y cuenta con cobertura social, hay diversos porcentajes de descuento.
En el caso de los afiliados a PAMI, la dosis es totalmente gratis y no se requiere ni turno, ni una autorización médica.
Cuál es la situación de la gripe H3N2
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 08 de 2026 -publicado el 9 de marzo- la situación de los virus respiratorios en Argentina transita un período interestacional caracterizado por una baja circulación. En pacientes ambulatorios se confirmaron 4 casos de SARS-CoV-2 y 4 casos de influenza y ninguno de Virus Sincicial Respiratorio (VSR). En cuanto a los pacientes internados, sólo se notificaron 5 hospitalizaciones con diagnóstico de SARS-CoV-2, 1 con influenza y 2 con VSR.
En relación a la Influenza A (H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas previas, se identificaron 9 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K): de los cuales hubo 2 nuevos contagios.
Cuáles son los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna
La obligación de vacunarse con la antigripal en Argentina, según la campaña 2026, recae principalmente en personal de salud, embarazadas, personas con factores de riesgo (2-64 años), niños de 6 a 24 meses y mayores de 65 años. Es un derecho y obligación gratuita para garantizar la salud comunitaria.