Ya está disponible la vacuna antigripal en farmacias y el costo ronda los $65.000

vacuna contra la gripe- más de 5.000 dosis Frente a la llegada de los primeros fríos, avanza la campaña de vacunación gratuita para grupos de riesgo en Mendoza. Foto: Ministerio de Salud de Mendoza

Cuánto cuesta la vacuna contra la gripe 2026

El valor de la vacuna contra la gripe ronda en los $65.000 para el privado que no cuenta con obra social y no está dentro de los requisitos para ser inmunizado sin costo.

Para aquellos que no están dentro de los grupos de riesgo y cuenta con cobertura social, hay diversos porcentajes de descuento.

En el caso de los afiliados a PAMI, la dosis es totalmente gratis y no se requiere ni turno, ni una autorización médica.

Cuál es la situación de la gripe H3N2

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 08 de 2026 -publicado el 9 de marzo- la situación de los virus respiratorios en Argentina transita un período interestacional caracterizado por una baja circulación. En pacientes ambulatorios se confirmaron 4 casos de SARS-CoV-2 y 4 casos de influenza y ninguno de Virus Sincicial Respiratorio (VSR). En cuanto a los pacientes internados, sólo se notificaron 5 hospitalizaciones con diagnóstico de SARS-CoV-2, 1 con influenza y 2 con VSR.

vacunacion contra virus respiratorio1 La campaña de vacunación continúa su ritmo en Mendoza. Foto: ilustrativa

En relación a la Influenza A (H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas previas, se identificaron 9 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K): de los cuales hubo 2 nuevos contagios.

Cuáles son los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna

La obligación de vacunarse con la antigripal en Argentina, según la campaña 2026, recae principalmente en personal de salud, embarazadas, personas con factores de riesgo (2-64 años), niños de 6 a 24 meses y mayores de 65 años. Es un derecho y obligación gratuita para garantizar la salud comunitaria.