El plan de mejoras y mantenimiento en la Base Cóndor, que vuelve a recibir al Aeroclub Mendoza

Trabajo conjunto con el Aeroclub Mendoza

El acuerdo establece que el Aeroclub Mendoza colaborará con el mantenimiento y la puesta en valor del aeródromo, aportando su experiencia en la operación y gestión de este tipo de instalaciones.

Este tipo de convenios busca promover el desarrollo de la actividad aeronáutica local, además de fomentar la capacitación y la práctica de vuelos deportivos y de instrucción en la provincia.

El Aeroclub Mendoza vuelve a la Base Cóndor

Impulso a la actividad aérea en Mendoza

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura vinculada a la aviación civil, promoviendo espacios adecuados para la formación de pilotos y el desarrollo de actividades aeronáuticas.

Las mejoras en la Base Cóndor también permitirán optimizar el uso del aeródromo para operaciones aéreas y prácticas de vuelo, consolidando al predio como un punto relevante para la actividad aeronáutica en Mendoza.