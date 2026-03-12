El plan de mejoras y mantenimiento en la Base Cóndor, que vuelve a recibir al Aeroclub Mendoza

El Gobierno formalizó un convenio con el Aeroclub Mendoza para realizar mejoras en el aeródromo de la Base Cóndor, ubicado en el departamento de Las Heras. El acuerdo fue habilitado mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que permitirá avanzar en obras y trabajos de mantenimiento destinados a optimizar la infraestructura del lugar y fortalecer las actividades aeronáuticas en la provincia.
Un acuerdo para mejorar la infraestructura aeronáutica
Según informaron, el convenio permitirá realizar tareas de mantenimiento y mejoras en las instalaciones del aeródromo, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y potenciar el uso del espacio para distintas actividades vinculadas a la aviación.
La Base Cóndor es un predio estratégico que se utiliza para operaciones aeronáuticas, formación de pilotos y actividades aerodeportivas, por lo que las mejoras previstas apuntan a fortalecer la infraestructura y garantizar mejores condiciones operativas.
Trabajo conjunto con el Aeroclub Mendoza
El acuerdo establece que el Aeroclub Mendoza colaborará con el mantenimiento y la puesta en valor del aeródromo, aportando su experiencia en la operación y gestión de este tipo de instalaciones.
Este tipo de convenios busca promover el desarrollo de la actividad aeronáutica local, además de fomentar la capacitación y la práctica de vuelos deportivos y de instrucción en la provincia.
Impulso a la actividad aérea en Mendoza
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la iniciativa forma parte de una estrategia para fortalecer la infraestructura vinculada a la aviación civil, promoviendo espacios adecuados para la formación de pilotos y el desarrollo de actividades aeronáuticas.
Las mejoras en la Base Cóndor también permitirán optimizar el uso del aeródromo para operaciones aéreas y prácticas de vuelo, consolidando al predio como un punto relevante para la actividad aeronáutica en Mendoza.