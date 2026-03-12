El diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue víctima de una brutal agresión en la tarde del miércoles, mientras participaba de un operativo solidario con las víctimas de las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Tucumán, aunque poco después el atacante fue detenido.
La brutal agresión que sufrió un diputado libertario: un puntero peronista casi lo mata con un cabezazo
Un empleado público le pegó un violento cabezazo a un diputado libertario en Tucumán. La agresión lo dejó con fractura nasal y traumatismo encéfalo craneano
El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó, a través de un posteo en la red social X, que “la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”.
Asimismo, el mandatario provincial repudió “con absoluta firmeza la agresión al diputado Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”.
“Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, agregó tras la agresión, registrada en un video que se volvió viral por la crudeza de su contenido.
Agresión: el video del ataque
Por causas que se desconocen, Pelli fue increpado por Marcelo “Pichón” Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.
El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.
Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado según se puede apreciar en un video, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.
El diputado que sufrió la agresión había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.