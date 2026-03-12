La brutal agresión que sufrió un diputado libertario: un puntero peronista casi lo mata con un cabezazo

“Apelamos a la responsabilidad de todos en momentos tan difíciles para la provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, agregó tras la agresión, registrada en un video que se volvió viral por la crudeza de su contenido.

Agresión: el video del ataque

El tipo que le rompió la nariz al diputado Pelli de LLA que intentaba enviar ayuda por las inundaciones en Tucumán se llama Marcelo "Pichón" Segura, puntero peronista y funcionarios en un ministerio de Tucúman.

Esta vinculado al gobernador y al ministro del Interior de Tucumán.

Esta vinculado al gobernador y al ministro del Interior de Tucumán. pic.twitter.com/UoaOfvnJKb — Tomas Sanchez (@bostero109rp) March 12, 2026

Por causas que se desconocen, Pelli fue increpado por Marcelo “Pichón” Segura, un puntero vinculado al justicialismo, y en medio de la discusión el legislador recibió un furibundo cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal.

El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid, ubicadas al sudoeste de la provincia, y una de las más afectadas por el temporal que se inició el domingo pasado y que causó estragos en distintos puntos de la provincia.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado según se puede apreciar en un video, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien lo vinculan con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

Así trasladaban al diputado @pellifederico a la ciudad, luego de haber recibo un fuerte golpe en la cara por el dirigente peronista Marcelo "Pichón" Segura en La Madrid.

El diputado que sufrió la agresión había ido hasta La Madrid con la exdiputada Paula Omodeo, y con el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, para entregar distintos elementos a las familias damnificadas de la zona.