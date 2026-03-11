Conmoción en el aserradero: impresiona el video del accidente del operario que cayó en una sierra industrial

Muerte en el aserradero: el video del lamentable accidente

El incidente muestra el momento exacto en que el operario se aproxima a la maquinaria en funcionamiento y esta le ocasiona la muerte de manera inmediata.

En las imágenes, que por su alto contenido de violencia han dado la vuelta al mundo desde que ocurrió el accidente, se observa cómo el sujeto parece lanzarse o caer directamente sobre la hoja metálica, lo que ha abierto una fuerte hipótesis sobre un posible intento de quitarse la vida.

Investigación en curso por la muerte en el aserradero

Las autoridades de Vietnam y peritos de seguridad, determinaron tras el accidente:

Protocolos de seguridad: si la máquina contaba con las protecciones de ley (guardas de seguridad) que deberían haber evitado el contacto humano.

Estado mental del trabajador: testimonios de compañeros que ayudaron a esclarecer si hubo intencionalidad en el acto.

Responsabilidad empresarial: el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el establecimiento.

accidente-aserradero-vietnam1

“Es una escena que no se borra fácilmente. El impacto fue seco y no hubo tiempo de reacción para detener la máquina”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad laboral y la salud mental de los trabajadores en entornos de alto riesgo.