El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio un pequeño balance de los resultados de las rondas de negocios con inversores en el Argentina Week que se realiza en Nueva York y en el que participa junto a otros gobernadores con proyectos energéticos, como San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy.
Cornejo aseguró que hay fuerte interés de los inversores por los proyectos mineros de Mendoza
El gobernador de Mendoza brindó una entrevista a Bloomberg desde Estados Unidos donde participa del Argentina Week junto al presidente Milei
En una entrevista que ofreció a Bloomberg en Línea, aseveró: “Nos piden reuniones, quieren saber cómo funcionan los permisos y qué certidumbre ofrecemos a mediano plazo”, detalló.
Para Cornejo, este impulso a los proyectos energéticos se debe al cambio de reglas de juego que implementó el gobierno del presidente Javier Milei, quien encabeza esta gira.
El gobernador identificó tres grandes áreas de oportunidad para atraer inversiones en la provincia:
- Petróleo convencional y no convencional
- Minería de cobre
- Turismo vinculado al vino y la gastronomía
El boom energético de Mendoza que despierta interés en el mundo
Cornejo habló de los cambios de la normativa de Mendoza con el nuevo Código de Procedimiento Minero y los proyectos que ya tienen la Declración de Impacto Ambiental como es el caso de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, el primer desarrollo cuprífero, luego de 17 años de inactividad.
A esto se suma el proyecto Potasio Río Colorado, que fue incluido en un ranking internacional entre los diez emprendimientos mineros con mayor intensidad de inversión de capital.
Además, apuntó que entre los proyectos más destacados aparece el Parque Solar El Quemado, de YPF Luz, que recibió la primera aprobación oficial bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y podría convertirse en el parque solar más grande del país.
Y el de la empresa Genneia que inauguró el Parque Solar Anchoris, en Luján de Cuyo, con una inversión de US$160 millones y una capacidad instalada de 180 MW.
En paralelo, el gobierno provincial avanza con los preparativos para licitar el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles y extendió por diez años la concesión de áreas petroleras estratégicas a la empresa VenOil, con el objetivo de garantizar nuevas inversiones en exploración y producción.
Cornejo defendió el modelo de la vitivinicultura
Consultado sobre el debate por la apertura comercial y las tensiones entre el gobierno nacional y sectores industriales, algunos de ellos en procesos de crisis y cierre, Cornejo planteó que no todas las industrias enfrentan la misma realidad competitiva.
El mandatario puso en valor al sector vitivinícola, al que consideró preparado para competir en mercados abiertos, aunque reconoció que otras actividades todavía necesitan procesos de adaptación.
“Hay industrias que no son competitivas por errores propios y otras que sí pueden serlo en distintos modelos económicos”, sostuvo.