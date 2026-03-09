La pantalla publicitaria más famosa del mundo le dio la bienvenida a Alfredo Cornejo en Nueva York

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2031075529458102590&partner=&hide_thread=false Mendoza presente en Argentina Week en Nueva York, una gira de promoción de inversiones donde el país presenta su potencial productivo ante líderes empresariales globales, CEOs de multinacionales y fondos de inversión. Para Mendoza es una oportunidad importante para mostrar el… pic.twitter.com/CgFsyrJ6ID — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 9, 2026

Alfredo Cornejo en el Time Square

"Nasdaq welcomes Alfredo Cornejo, gobernor of Mendoza province, To MarketSite¡" (Nasdaq le da la bienvenida a Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, a MarketSite¡)

Ese es el mensaje que pudo leerse este lunes en el icónico edificio 4 Times Square, en la intersección de Boradway y la calle 43, de Nueva York. Allí, una pantalla cilíndrica gigante es una de las vallas publicitarias más famosas del mundo.

Al llegar a Estados Unido Cornejo detalló: "Mendoza está presente en Argentina Week en Nueva York, una gira de promoción de inversiones donde el país presenta su potencial productivo ante líderes empresariales globales, CEO de multinacionales y fondos de inversión".

Para Mendoza es una oportunidad importante para mostrar el potencial de nuestra provincia Para Mendoza es una oportunidad importante para mostrar el potencial de nuestra provincia

Dijo también el gobernador de Mendoza: "Estamos impulsando sectores estratégicos como la energía, la minería y la infraestructura y el objetivo es que estas instancias permitan posicionarnos como un destino atractivo para inversiones".

La delegación argentina

Además de Alfredo Cornejo integran la nómina oficial argentina los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro),Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

sebastian piña y jimena latorre Sebastián Piña, de Impulsa Mendoza, y Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía. Foto: Gobierno de Mendoza

Cornejo está acompañado por la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre y el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Pina. Ambos participaron este lunes de la apertura del Nasdaq MarketSite en Times Square, en el marco de la Argentina Week.

La delegación mendocina prevé presentar a potenciales inversores distintas iniciativas vinculadas con sectores estratégicos de la economía provincial, que requieren importantes niveles de financiamiento internacional para su desarrollo.

La agenda incluye encuentros con representantes de fondos de inversión, bancos y operadores del mercado financiero interesados en proyectos de energía, minería, infraestructura y transición energética.

El Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) es la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos, detrás de la Bolsa de Nueva York. Se caracteriza por su fuerte vinculación con compañías tecnológicas y sectores de innovación, y reúne más de 3.800 empresas que cotizan en su plataforma. Entre sus principales índices se encuentran el Nasdaq Composite y el Nasdaq-100, que agrupan a algunas de las compañías más influyentes del ecosistema tecnológico global.